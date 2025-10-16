Natation : une quadruple championne olympique met un terme à sa carrière à seulement 25 ans

Quadruple championne olympique, la nageuse australienne Ariarne Titmus a annoncé, ce jeudi, mettre un terme à sa carrière à seulement 25 ans.

Elle se retire définitivement des bassins. En retrait depuis les JO 2024 de Paris avec l’ambition de revenir pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, Ariarne Titmus a mis un terme à sa carrière à seulement 25 ans. Si sa décision a été «vraiment difficile» à prendre, la nageuse australienne est «très heureuse» de son choix.

«J’ai toujours aimé la natation, c’est ma passion depuis que je suis petite. Mais je pense que cette pause m’a permis de réaliser que certaines choses dans ma vie qui ont toujours été importantes pour moi le sont désormais un peu plus que la natation, et ça me va», a-t-elle confié dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Surnommée «Terminator», Ariarne Titmus avait notamment été «bouleversée» par une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur ovarienne bénigne avant les JO à Paris, où elle a été sacrée sur 400m nage libre et sur le relais 4x200m nage libre. «Je pense qu’en me penchant davantage sur ces problèmes de santé, j’ai vraiment dû faire une introspection et réfléchir à ce qui était le plus important pour moi, au-delà de la natation», a-t-elle indiqué.

Alors que plusieurs nageuses lui ont rendu hommage, à l’image de l’Américaine Katie Ledecky, la Canadienne Summer McIntosh ou encore sa compatriote australienne Kaylee McKeown, Ariarne Titmus, quadruple médaillée d’or olympique, a pris sa retraite avec un palmarès riche de 33 médailles internationales, dont huit aux Jeux olympiques (4 en or, 3 en argent, 1 en bronze), neuf en championnats du monde en grand bassin (4 en or, 2 en argent, 3 en bronze) et huit aux Jeux du Commonwealth (7 en or, 1 en argent).

Elle est également détentrice du record du monde sur 200m nage libre, établi aux JO de Tokyo en juillet 2021 (1’53’’50).