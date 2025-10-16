WRC : le classement complet du Championnat du monde des rallyes

En quête d’un 9e titre de champion du monde, le Français Sébastien Ogier occupe la tête du Championnat du monde des rallyes avec deux points d’avance sur le Britannique Elfyn Evans avant le rallye d’Europe centrale.
Le classement des pilotes
1. Sébastien Ogier (FRA) 224 points
2. Elfyn Evans (GBR) 222 points
3. Kalle Rovanperä (FIN) 203 points
4. Ott Tänak (EST) 181 points
5. Thierry Neuville (BEL) 166 points
6. Takamoto Katsuta (JPN) 94 points
7. Adrien Fourmaux (FRA) 86 points
8. Sami Pajari (FIN) 70 points
9. Oliver Solberg (SUE) 60 points
10. Grégoire Munster (LUX) 25 points
11. Josh McErlean (IRL) 20 points
12. Marteins Sesks (LET) 16 points
13. Yohan Rossel (FRA) 16 points
14. Gus Greensmith (GBR) 14 points
15. Nikolay Gryazin (RUS) 10 points
16. Jan Solans (ESP) 6 points
17. Jourdan Serderidis (GRE) 4 points
18. Kajetan Kajetanowicz (POL) 3 points
19. Fabrizio Zaldivar (PAR) 3 points
20. Alejandro Cachon (ESP) 3 points
21. Roberto Dapra (ITA) 2 points
22. Roope Korhonen (FIN) 1 point
23. Eric Camilli (FRA) 1 point
Le classement des constructeurs
1. Toyota 572 points
2. Hyundai 447 points
3. Ford 157 points