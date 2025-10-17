UFC - Manon Fiorot : «Je suis de retour, plus motivée que jamais»

Manon Fiorot, battue en mai par Valentina Shevchenko, est de retour dans les octogones de l’UFC ce samedi 18 octobre à Vancouver.

Elle reprend le chemin de la cage. Après sa terrible désillusion en mai dernier pour sa première tentative de titre à l’UFC contre Valentina Shevchenko, la Française Manon Fiorot fait son retour ce samedi à la Rogers Arena de Vancouver (Canada) contre Jasmine Jasidavicius, n°5 de la catégorie. Elle s’est confiée à CNEWS avant ce retour.

Avez-vous hâte de retrouver la cage de l’UFC ?

Oui bien sûr. Forcément, ça a été un peu compliqué après mon combat perdu contre Valentina Schevchenko. J’ai pris le temps pour me remettre de cette défaite. Je suis de retour, vraiment plus motivée que jamais. J'ai fait un super camp d'entraînement, j'ai changé pas mal de choses dans ma préparation. Et oui, j'ai hâte de montrer tout ça.

Comment avez-vous vécu cette défaite contre Valentina Shevchenko ?

Je pense que j’ai eu deux à trois semaines, voire plus, avant de me remettre. J’étais vraiment très déçue, je n’avais plus trop envie de m'entraîner, je me suis même demandé si je n’allais pas arrêter. Et finalement, ça m'a permis de voir des nouveautés, d'aller essayer de nouvelles choses par rapport à l'entraînement. Et finalement, aujourd’hui, ce qui est fou, c'est que je suis presque contente d'avoir eu cette défaite, parce que j'ai changé plein de choses. Maintenant, je me sens super bien. J'ai repris le plaisir à m'entraîner, chose que j'avais plus ou moins perdu. Je ne pensais qu’au résultat.

Qu’est-ce qui a changé dans votre approche désormais ?

On s'est vraiment concentré sur l'adversaire avec vraiment un game plan très précis. Avant j’avais aussi des game plans bien sûr, je partais souvent plus au feeling et je pensais que c'était la bonne méthode. C’est plus clair dans ma tête quand le combat commence, je sais exactement ce que je dois faire quand je dois le faire. On a également fait quelques ajustements aussi au niveau du style, notamment au niveau de la garde.

Est-ce qu’il y avait aussi cette pression de devenir championne qui vous bloquait ?

Oui exactement. Maintenant, je suis concentrée seulement sur ce combat. Je ne pense même plus à la ceinture. Je pense à concrétiser mon travail à l’entraînement et à progresser. L’objectif, c’est de reprendre du plaisir. Maintenant, j’ai hâte de montré tout ce qui a changé.