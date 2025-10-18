Argentine-Maroc, finale de la Coupe du monde U20 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Argentine et le Maroc s'affrontent dans la nuit de dimanche à lundi en finale de la Coupe du monde de football des U20 au Chili.

A une marche du sacre mondial. Respectivement vainqueurs en demi-finales de la Colombie et de la France, l'Argentine et le Maroc se retrouvent dans la nuit de dimanche à lundi (1h heure française) en finale de la Coupe du monde U20. Un choc qui se disputera à l'Estadio Nacional de Santiago au Chili.

Si les Argentins sont habitués à disputer les finales (6 victoires, 1 défaite) avec comme derniers sacres ceux de 2005 et 2007, il s'agira d'une première pour les Marocains qui ont réalisé un parcours extraordinaire.

Les hommes de Mohammed Ouahbi ont notamment battu l'Espagne, le Brésil, les Etats-Unis et la France pour s'offrir le droit de tenter de décrocher un premier titre mondial dans la catégorie.

Programme TV

Argentine - Maroc

Finale Coupe du monde U20

Dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre

1h sur La Chaîne L'Equipe, L'Equipe Live Foot et Fifa+