Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Argentine-Maroc, finale de la Coupe du monde U20 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Yassir Zabiri (à gauche) est le meilleur buteur marocain dans cette compétition. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

L'Argentine et le Maroc s'affrontent dans la nuit de dimanche à lundi en finale de la Coupe du monde de football des U20 au Chili.

A une marche du sacre mondial. Respectivement vainqueurs en demi-finales de la Colombie et de la France, l'Argentine et le Maroc se retrouvent dans la nuit de dimanche à lundi (1h heure française) en finale de la Coupe du monde U20. Un choc qui se disputera à l'Estadio Nacional de Santiago au Chili.

Si les Argentins sont habitués à disputer les finales (6 victoires, 1 défaite) avec comme derniers sacres ceux de 2005 et 2007, il s'agira d'une première pour les Marocains qui ont réalisé un parcours extraordinaire.

Les hommes de Mohammed Ouahbi ont notamment battu l'Espagne, le Brésil, les Etats-Unis et la France pour s'offrir le droit de tenter de décrocher un premier titre mondial dans la catégorie.

Sur le même sujet Coupe du monde 2025 U20 : le calendrier et les résultats complets Lire

Programme TV

Argentine - Maroc

Finale Coupe du monde U20

Dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre

1h sur La Chaîne L'Equipe, L'Equipe Live Foot et Fifa+

ArgentineMarocCoupe du mondeQuelle heure quelle chaîneFootball

À suivre aussi

Javier Milei : le président argentin donne un concert de rock devant 15.000 personnes (vidéo)
Football : l’entraîneur de Boca Juniors est mort à l’âge de 69 ans
Venu comme témoin à un mariage, il découvre huit ans plus tard qu'il est officiellement l’époux de la mariée

Ailleurs sur le web

Dernières actualités