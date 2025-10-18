Formule 1 : Max Verstappen remporte la course sprint du GP des États-Unis, les deux McLaren abandonnent

Le pilote néerlandais de l'équipe Red Bull, Max Verstappen, s'est imposé, ce samedi 18 octobre, lors de la course sprint du GP des États-Unis devant le Britannique George Russell (Mercedes) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams).

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté, ce samedi 18 octobre, la course sprint du GP des États-Unis de F1 devant le Britannique George Russell (Mercedes) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams). Les deux McLaren de l'Australien Oscar Piastri et du Britannique Lando Norris, qui se battent pour le titre mondial, ont dû abandonner. Les deux coéquipiers sont entrés en collision au premier virage lors d'un gros carambolage.

L'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber) a percuté Piastri, dont la monoplace a été soulevée avant de retomber sur celle de Norris. Le choc a été assez violent puisque la roue arrière droite du Britannique a été arrachée avant de rouler longuement sur la piste, alors que la suspension avant droite de l'Australien a été brisée.

La voiture de sécurité a été déployée pendant six tours

Après cet incident, la voiture de sécurité a été déployée pendant six tours pour enlever les débris qui jonchaient la piste et au redémarrage, Max Verstappen a conservé la tête pour ne plus la lâcher. Le quadruple champion du monde en titre en profite pour reprendre 8 points aux deux pilotes McLaren et leur mettre la pression dans la course au titre.

«J'ai pris un bon départ, et après l'intervention de la voiture de sécurité, cela m'a pris quelques tours pour trouver mon rythme et je pense qu'il faudra être plus rapide si l'on veut remporter le Grand Prix demain (dimanche)», a estimé le Néerlandais Max Verstappen.

Grâce à cette 13e victoire en course sprint, le quadruple champion du monde revient respectivement à 33 et 55 longueurs de Norris et Piastri au championnat. Les mécaniciens de McLaren ont désormais moins de trois heures pour réparer les deux monoplaces fortement endommagées afin de leur permettre de prendre part aux qualifications prévues à 16h00 locales (23h00 en France).

Les Français n'ont pas réussi à briller dans le chaos puisque Pierre Gasly (Alpine) a terminé 10e et Isack Hadjar (Racing Bulls) 12e. Esteban Ocon (Haas) a dû lui aussi abandonner après avoir été percuté par le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), ce qui a provoqué une nouvelle intervention de la voiture de sécurité pour les quatre derniers tours de course.