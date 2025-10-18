Tournoi ATP de Stockholm : Ugo Humbert en finale après l'abandon d'Holger Rune, suspicion de grave blessure pour le Danois

Ugo Humbert retrouve des sensations au tournoi ATP 250 de Stockholm en se qualifiant en finale après l'abandon d'Holger Rune, ce samedi 18 octobre. Le Français va jouer sa deuxième finale de la saison après son sacre à Marseille.

Le tennisman Français Ugo Humbert (25e mondial) s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 de Stockholm après l'abandon, ce samedi 18 octobre, en demi-finale, de Holger Rune (11e), alors que le score était de 6-4, 2-2 (40-40) en faveur du Danois.

Not the ending anybody wanted 😔



Humbert progresses to the final as Rune retires due to injury at 6-4 2-2#BNPParibasNordicOpenpic.twitter.com/ptMV9ZkC4S — Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2025

Holger Rune, qui arborait déjà un gros bandage à la cuisse gauche au coup d'envoi du match, s'est tordu la cheville gauche sur une course apparemment anodine, alors qu'il jouait une balle de break en sa faveur à 2-2 sur le service d'Humbert.

Deuxième finale de la saison pour Ugo Humbert

Au premier set, le N.1 français avait réussi le break à 3-2 pour mener 4-2, mais le Danois s'était montré très solide, alignant alors quatre jeux pour remporter la manche. Sa blessure a semblé suffisamment sérieuse pour qu'il quitte le court sur une jambe, soutenu par deux personnes de l'encadrement médical du tournoi.

Le Tricolore va jouer, ce dimanche, la deuxième finale de sa saison après avoir remporté le tournoi de Marseille en début de saison contre Hamad Medjedovic. Après son sacre dans le sud de la France, Humbert a connu beaucoup de difficultés à retrouver son meilleur niveau.

Il a abandonné au 2e tour de Roland-Garros puis il s'est incliné au premier tour de Wimbledon et de l'US Open. 13e l'an dernier, le meilleur classement de sa carrière, il a légèrement reculé au classement lors de la saison, mais il reste dans le Top 25.