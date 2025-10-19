Alpinisme : pourquoi l’ascension du sommet Jannu Est au Népal par deux Français est-elle historique ?

Mercredi 15 octobre, deux alpinistes français sont parvenus à atteindre le sommet du Jannu Est, qui culmine à 7.468 m d'altitude au Népal.

Du jamais vu. Les deux alpinistes français Benjamin Védrines et Nicolas Jean ont réussi une performance historique en devenant les premiers à atteindre le sommet du Jannu Est (7 468 m), dans l'Himalaya népalais, par la face nord, mercredi 15 octobre.

Un an après avoir dû renoncer à 6 650 m lors d’une première tentative en 2024, le duo est revenu dans la même face nord, déterminé à «boucler l’histoire».

«C’était l’ascension d’une vie : trois jours d’intensité absolue, entre lucidité et fatigue extrême, a confié Benjamin Védrines dans le communiqué diffusé à la presse. Il fallait aller loin dans l’engagement, tout en gardant la maîtrise.»

Le 26 septembre dernier, les deux alpinistes avaient réussi à atteindre l'Anidesh Chuli, le «White Wave», à 6.800 m d'altitude.