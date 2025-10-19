Ares 35 : le KO terrifiant infligé par Jordan Zebo à «Baki» (vidéo)

Dans un combat très attendu, Jordan Zebo a infligé un terrifiant KO, ce samedi soir, à Baissangour «Baki» Chamsoudinov pour devenir champion ARES des poids welters (-77 kg).

Il a mis fin à son invincibilité. Avec la manière. Dans un combat très attendu, samedi 18 octobre, à l’Ares 35, Jordan Zerbo a infligé un terrifiant KO à Baissangour «Baki» Chamsoudinov au 4e round pour s’emparer de la ceinture des poids welters (-77 kg), détenue par son adversaire depuis le mois de mai.

JORDAN ZÉBO METS KO BAKI !!!!! 🤯🤯



Au 4ème round, Jordan Zébo vient à bout de Baissangur Chamsoudinov dans un combat historique ! 😱 #ARES35pic.twitter.com/wMB94VFB2e — ARES Fighting Championship (@ares_fighting) October 18, 2025

S’il a été dominé pendant les trois premières reprises par «Baki», qui combattait devant son public du Zénith de Strasbourg, Jordan Zebo a su se montrer patient avant d’être plus agressif et de trouver la faille face à son ancien partenaire d’entraînement. Et il a finalement couché ««Baki» de manière spectaculaire, poussant l’arbitre à interrompre la rencontre.

Complètement sonné, le Franco-Tchétchène a d’ailleurs eu besoin de longues secondes avant de retrouver ses esprits et de pouvoir se relever. «C’est un exploit, j’ai tellement charbonné pour ça, c’est cool», s’est félicité Jordan Zebo, qui a signé sa plus grande victoire.

De son côté, «Baki», qui a subi le premier coup d’arrêt de sa carrière (11 victoires-1 défaite), s’est montré beau joueur. «Je ne suis absolument pas déçu, c'était une belle performance de sa part. Il mérite sa victoire, il a fait un beau combat, il mérite aujourd'hui d'être le champion, je suis très content pour lui», a-t-il assuré.

Reste à savoir si cette défaite aura des conséquences sur la suite de sa carrière, lui qui devait faire sa dernière apparition à l’ARES pour rejoindre une organisation majeure comme le PFL ou l’UFC.