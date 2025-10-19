Cyclisme : le classement complet du Tour de Hollande après la victoire de Christophe Laporte

Ce dimanche, Christophe Laporte a remporté le Tour de Hollande 2025 au terme de la 5e et dernière étape. Le cycliste français signe son premier succès de la saison.

Il termine l’année sur une très belle note. Absent durant près de cinq mois en 2025 en raison d'un virus, Christophe Laporte a signé son premier succès de la saison et depuis son retour fin août, ce dimanche à Arnhem en remportant le Tour de Hollande 2025.

Au classement final, le cycliste français de 32 ans devance le Slovaque Lukas Kubik de 37 secondes et le Suédois Jokkab Soderqvist d'un peu plus d'une minute.

Classement du Tour de Hollande

1. Christophe Laporte (FRA/Visma Lease a Bike) en 9h30’36’’

2. Lukas Kubis (SLQ/Unibet Tietema Rockets) à 37’’

3. Jakob Söderqvist (SUE/Lidl – Trek) à 1’05’’

4. Rayan Bouhoite (FRA/TotalEnergies) à 1’25’’

5. Rick Ottema (P-B/Diftar Continental) à 1’26’’

6. Yves Lampaert (BEL/Soudal – Quick Step) à 1’28’’

7. Timo De Jong (P-B/VolkerWessels) à 1’29’’

8. Hartthijs De Vries (P-B/Unibet Tietema Rockets) à 1’32’’

9. Daan Hoole (P-B/Lidl – Trek) à 1’36’’

10. Milan Lanhove (BEL/Flanders – Baloise) à 1’52’’