Football : l’incroyable bourde d’Hugo Lloris avec le Los Angeles FC en MLS (vidéo)

Hugo Lloris a été l’auteur d’une énorme erreur, samedi soir, lors du match nul concédé par le Los Angeles FC sur la pelouse des Colorado Rapids en Major League Soccer (2-2).

Une erreur grossière qui aurait pu coûter cher. En déplacement avec le Los Angeles FC sur la pelouse des Colorado Rapids, samedi soir, lors de la dernière journée de la saison régulière de la Major League Soccer (2-2), Hugo Lloris a été l’auteur d’une incroyable boulette. Peu après l’heure de jeu, alors que son équipe menait au score (0-1), le gardien français a complètement manqué sa relance.

Sur une passe en retrait, l’ancien capitaine de l’équipe de France a réalisé un contrôle approximatif avant que sa passe ne soit contrée par Paxten Aaronson, qui a propulsé le ballon au fond des filets. Si ce dernier n’a pas manqué de célébrer ce but improbable, Hugo Lloris est lui apparu désabusé, présentant ses excuses à ses coéquipiers.

Mais cette bourde n’a finalement pas eu de lourdes conséquences. Hugo Lloris et le LAFC ont terminé à la 3e place de la Conférence Ouest (60 points), à trois points du leader San Diego, qui a doublé lors de cette ultime journée les Vancouver Whitecaps de Thomas Müller après leur défaite concédée à domicile contre Dallas (2-1). Et la franchise californienne sera opposée à Austin (6e) au 1er tour des play-offs.