Football : un ancien joueur du Real Madrid victime d’un AVC et placé en soins intensifs

Ancien joueur du Real Madrid, le Néerlandais Royston Drenthe a été victime d’un AVC vendredi. L’ex-joueur de 38 ans a été admis en urgence à l’hôpital.

L’inquiétude est de mise. Royston Drenthe, ex-milieu de terrain néerlandais passé par le Real Madrid a été victime vendredi d’un accident vasculaire cérébral et a été transporté en urgence à l’hôpital, où il a été admis en soins intensifs.

Selon le communiqué, l’ex-joueur formé au Feyenoord Rotterdam, âgé de 38 ans, est «bien pris en charge et entre de bonnes mains», et ses proches espèrent un rétablissement rapide et complet. «Il est actuellement entre de bonnes mains», a fait savoir ce dimanche le FC de Rebellen.

La famille de Royston Drenthe demande que «son intimité soit respectée pendant cette période», afin de «lui offrir le soutien et l’espace nécessaires à son rétablissement».

Le neveu de l’ancienne gloire Edgar Davids a disputé 280 matchs professionnels, avec 31 buts et 27 passes décisives (toutes compétitions confondues). Il avait pris sa retraite depuis novembre 2023. Il est devenu consultant pour le média néerlandais Ziggo Sport.