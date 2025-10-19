Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : un ancien joueur du Real Madrid victime d’un AVC et placé en soins intensifs

Royston Drenthe avait pris sa retraite depuis novembre 2023. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ancien joueur du Real Madrid, le Néerlandais Royston Drenthe a été victime d’un AVC vendredi. L’ex-joueur de 38 ans a été admis en urgence à l’hôpital.

L’inquiétude est de mise. Royston Drenthe, ex-milieu de terrain néerlandais passé par le Real Madrid a été victime vendredi d’un accident vasculaire cérébral et a été transporté en urgence à l’hôpital, où il a été admis en soins intensifs.

Selon le communiqué, l’ex-joueur formé au Feyenoord Rotterdam, âgé de 38 ans, est «bien pris en charge et entre de bonnes mains», et ses proches espèrent un rétablissement rapide et complet. «Il est actuellement entre de bonnes mains», a fait savoir ce dimanche le FC de Rebellen.

La famille de Royston Drenthe demande que «son intimité soit respectée pendant cette période», afin de «lui offrir le soutien et l’espace nécessaires à son rétablissement».

Sur le même sujet Football : victime d’escroquerie de la part de faux recruteurs, un jeune Sénégalais enlevé et assassiné Lire

Le neveu de l’ancienne gloire Edgar Davids a disputé 280 matchs professionnels, avec 31 buts et 27 passes décisives (toutes compétitions confondues). Il avait pris sa retraite depuis novembre 2023. Il est devenu consultant pour le média néerlandais Ziggo Sport.

FootballReal MadridAVC

À suivre aussi

Football : victime d’escroquerie de la part de faux recruteurs, un jeune Sénégalais enlevé et assassiné
Cristiano Ronaldo : combien de buts le Portugais a-t-il inscrit dans sa carrière ?
Hugo Lloris a complètement sa relance à l'heure de jeu.
Football : l’incroyable bourde d’Hugo Lloris avec le Los Angeles FC en MLS (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités