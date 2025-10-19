Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : victime d’escroquerie de la part de faux recruteurs, un jeune Sénégalais enlevé et assassiné

Le corps du jeune homme a été retrouvé au Ghana. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Victime d’un réseau d’escroquerie, Cheikh Touré, jeune gardien de but sénégalais, a été retrouvé mort ce samedi au Ghana, a annoncé le Ministère des Affaires étrangères du pays.

Un drame affreux et scandaleux. Alors qu’il a fait confiance à de faux recruteurs, le jeune gardien de but Cheikh Touré, qui pensait se rendre au Maroc pour y passer des tests, a été enlevé et assassiné à Kumasi (Ghana), a annoncé ce dimanche le ministère des Affaires étrangères sénégalais.

«Les premières investigations (…) indiquent que M. Touré, jeune footballeur sénégalais, aurait été victime d’un réseau d’escroquerie et d’extorsion de fonds», peut-on lire dans un communiqué. Une enquête a été ouverte.

D’après la presse locale, le jeune portier, dont l'âge n'a pas été communiqué, était considéré comme prometteur et était passé par l’académie Esprit Foot de Yeumbeul. Approché par des faux recruteurs, il aurait été enlevé sous la contrainte d’armes à feu et emmené au Ghana. Les malfrats auraient exigé une rançon auprès de la famille du joueur, qui aurait reçu plusieurs photos et vidéos de leur proche maltraité. En cas de non-paiement, la promesse d’une exécution avait été émise. Le corps a été découvert à 200 km d’Accra, la capitale du pays.

Hugo Lloris a complètement sa relance à l'heure de jeu.
Sur le même sujet Football : l’incroyable bourde d’Hugo Lloris avec le Los Angeles FC en MLS (vidéo) Lire

Le ministère des Sports sénégalais a demandé aux clubs, académies et joueurs de «redoubler de prudence face aux offres non vérifiées de test ou de transferts à l’étranger».

FootballSénégalassassinat

À suivre aussi

Hugo Lloris a complètement sa relance à l'heure de jeu.
Football : l’incroyable bourde d’Hugo Lloris avec le Los Angeles FC en MLS (vidéo)
Ousmane Dembélé n'a plus rejoué depuis le début du mois de septembre.
PSG : Ousmane Dembélé va-t-il jouer contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions ?
Hansi Flick a été expulsé dans les dernières minutes lors de la victoire du FC Barcelone contre Gérone.
Football : pourquoi l’entraîneur du FC Barcelone sera-t-il suspendu pour le Clasico contre le Real Madrid ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités