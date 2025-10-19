Football : victime d’escroquerie de la part de faux recruteurs, un jeune Sénégalais enlevé et assassiné

Victime d’un réseau d’escroquerie, Cheikh Touré, jeune gardien de but sénégalais, a été retrouvé mort ce samedi au Ghana, a annoncé le Ministère des Affaires étrangères du pays.

Un drame affreux et scandaleux. Alors qu’il a fait confiance à de faux recruteurs, le jeune gardien de but Cheikh Touré, qui pensait se rendre au Maroc pour y passer des tests, a été enlevé et assassiné à Kumasi (Ghana), a annoncé ce dimanche le ministère des Affaires étrangères sénégalais.

«Les premières investigations (…) indiquent que M. Touré, jeune footballeur sénégalais, aurait été victime d’un réseau d’escroquerie et d’extorsion de fonds», peut-on lire dans un communiqué. Une enquête a été ouverte.

Le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a annoncé le décès de Cheikh Touré, jeune footballeur sénégalais, au Ghana. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de sa mort.https://t.co/e2GICYZ9DQpic.twitter.com/i5DxcfuLEx — RTS SENEGAL (@RTS1_Senegal) October 18, 2025

D’après la presse locale, le jeune portier, dont l'âge n'a pas été communiqué, était considéré comme prometteur et était passé par l’académie Esprit Foot de Yeumbeul. Approché par des faux recruteurs, il aurait été enlevé sous la contrainte d’armes à feu et emmené au Ghana. Les malfrats auraient exigé une rançon auprès de la famille du joueur, qui aurait reçu plusieurs photos et vidéos de leur proche maltraité. En cas de non-paiement, la promesse d’une exécution avait été émise. Le corps a été découvert à 200 km d’Accra, la capitale du pays.

Le ministère des Sports sénégalais a demandé aux clubs, académies et joueurs de «redoubler de prudence face aux offres non vérifiées de test ou de transferts à l’étranger».