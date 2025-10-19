Toute l’actu en direct 24h/24
MMA : combien Jordan Zebo a-t-il touché après son KO contre «Baki» à ARES 35 ?

Jordan Zebo affiche un bilan de 9 victoires pour une seule défaite. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Jordan Zebo a créé la sensation ce samedi à Strasbourg en mettant KO Baissangour «Baki» Chamsoudinov pour devenir champion ARES, la ligue européenne de MMA.

Une sensation incroyable. Au Zénith de Strasbourg samedi soir, le combattant de MMA Jordan Zebo a créé la surprise en infligeant un KO à «Baki» pour devenir champion ARES des poids welters (mi-moyens). Avec ce succès, il relance sa carrière et va toucher un joli chèque.

En effet, en plus de prendre la ceinture, celui qui s’était fait tristement connaître auprès du grand public il y a deux ans lors de son combat contre Cédric Doumbè (défaite après 9 secondes), repart d’Alsace avec le bonus de «Performance of the Night», à savoir 5.000 euros.

Jordan Zebo s'est emparé de la ceinture des poids welters détenu par «Baki».
Il s'agit de la seule information financière concernant ce combat. Le salaire des combattants n'a pas été dévoilé.

