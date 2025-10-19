Toute l’actu en direct 24h/24
NBA : combien Kevin Durant va-t-il toucher en tant que joueur le mieux payé de l’histoire ?

Kevin Durant va connaître sa cinquième franchise NBA. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Kevin Durant, star NBA qui évolue désormais aux Houston Rockets, a prolongé son contrat pour deux saisons et devient le joueur le mieux payé de l’histoire de la ligue.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Sous contrat jusqu’à l’été 2026, Kevin Durant a prolongé deux ans avec les Houston Rockets ce dimanche pour 90 millions de dollars (77 millions d'euros). Une somme en dessous de ce qu’il réclamait (il était éligible à un contrat de deux ans à 120 millions de dollars, soit 102 millions d'euros) mais qui va néanmoins lui permettre d’entrer dans l’histoire.

En effet, l’ailier star de la NBA, âgé de 37 ans, détient désormais le record des gains en carrière en NBA, avec 598,2 millions de dollars (soit 513 millions d'euros) gagnés depuis son entrée dans la ligue pro nord-américaine en 2007.

Celui qui est actionnaire minoritaire du PSG devance LeBron James, le joueur des Los Angeles Lakers, qui a touché 583,9 millions de dollars (501 millions d’euros) depuis ses débuts dans la prestigieuse ligue américaine de basket en 2003.

«KD», champion olympique 2024 à Paris avec la Team USA, va jouer dans sa cinquième franchise après Oklahoma City, Golden State, Brooklyn et Phoenix.

«KD», champion olympique 2024 à Paris avec la Team USA, va jouer dans sa cinquième franchise après Oklahoma City, Golden State, Brooklyn et Phoenix.

NBAKevin DurantBasketSport

