PSG : Ousmane Dembélé va-t-il jouer contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions ?

Éloigné des terrains depuis le début du mois de septembre, Ousmane Dembélé pourrait faire son retour pour le déplacement du PSG, ce mardi, sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions.

Un retour très attendu. Ousmane Dembélé n’est plus apparu sur un terrain depuis le 5 septembre dernier en raison d’une lésion de l’ischio jambier droit contractée avec l’équipe de France contre l’Ukraine en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Six semaines plus tard, il s’apprête à renouer avec la compétition. Le Ballon d’or 2025 est attendu dans le groupe du PSG qui s’envolera à destination de l’Allemagne pour affronter le Bayer Leverkusen, ce mardi (à 21h sur Canal+ Foot), lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Si le staff parisien n’a pris aucun risque pour le match face à Strasbourg (3-3), le numéro 10 parisien serait rétabli et opérationnel pour cette rencontre européenne. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale même si Ousmane Dembélé ne devrait pas être aligné dès le coup d’envoi. L’ancien joueur du FC Barcelone pourrait davantage entrer en jeu en fonction de la tournure des événements. Et l’international français pourrait ne pas être le seul à faire le retour à cette occasion.

Absents face aux Strasbourgeois, Fabian Ruiz et Joao Neves pourraient également effectuer le voyage de l’autre côté du Rhin. En revanche, un doute subsiste concernant le capitaine Marquinhos. Mais il n’est pas exclu que le défenseur brésilien soit également présent. Luis Enrique disposerait ainsi d’un groupe au complet pour ce rendez-vous. Un luxe si rare depuis le début de la saison.