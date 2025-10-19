Tour du Guangxi : pourquoi Paul Magnier est-il entré dans l’histoire du cyclisme français après sa nouvelle victoire lors de la dernière étape ?

Le jeune Français Paul Magnier s’est une nouvelle fois imposé au sprint, ce dimanche 19 octobre, sur le Tour de Guangxi, signant sa 5e victoire en six étapes. La 19e de la saison.

Tout simplement irrésistible. Paul Magnier a signé, ce dimanche, sa 5e victoire en six étapes sur le Tour de Guangxi (Chine). Le jeune Français de 21 ans s’est imposé à l’issue d’un sprint massif, juste devant le Polonais Stanislaw Aniolkowski et son compatriote Paul Penhoët, le Britannique Tom Double remportant lui le classement général avec 15 secondes d’avance sur le Français Victor Lafay, qui a échoué de peu à devenir le premier Français vainqueur d’une course par étapes World Tour depuis Christophe Moreau en 2007 sur le Dauphiné.

🖐️ Paul Magnier n'en avait pas eu assez : le Français décroche la 6e et dernière étape du Tour du Guangxi, sa 5e victoire de la semaine ! #LesRPpic.twitter.com/zW3CGaSgVe — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 19, 2025

Avec ce nouveau tour de force, le sprinteur de la Soudal Quick-Step a décroché son 19e succès de la saison, son 14e en 18 jours de course depuis le 14 septembre. Seul le champion du monde et d’Europe Tadej Pogacar a fait mieux cette année avec 20 victoires. Mais Paul Magnier est entré dans l’histoire du cyclisme français en établissant un nouveau record de succès pour un coureur tricolore sur une saison depuis le début de l’ère World Tour en 2005.

Le natif du Texas, vainqueur notamment de quatre étapes sur le Tour de Slovaquie ainsi que sur le Tour de Croatie, a battu Arnaud Démarre et ses 15 courses remportées en 2014 et égalé Laurent Jalabert, qui avait également triomphé à 19 reprises en 1997. Et dans toute l’histoire du cyclisme français, Bernard Hinault est celui qui a accumulé le plus de victoires sur une saison (24 victoires en 1979), devant Laurent Jalabert (23 victoires en 1995).

Mais Paul Magnier a déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine, où il visera sûrement des succès de plus grande envergure.