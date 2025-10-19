Un saut spectaculaire d’un mât de bateau à plus de 27 mètres de hauteur (vidéo)

Ce dimanche, Jérémy Nicollin, spécialiste de cliff jumping, a réalisé un saut impressionnant de 27 mètres de haut d’un mât de bateau en marge de la Transat Café l’Or au Havre.

Une performance hors norme. Ce dimanche 19 octobre au Havre dans le bassin où sont regroupés les bateaux de la Transat Café l’Or, une course transatlantique à la voile en double, Jérémy Nicollin s’est jeté dans l’eau en sautant du haut du mât de l’Imoca Fortinet Best Western, ex-Gitana 16, de Romain Attanasio et Maxime Saurel de 27 mètres.

A 11h, ce spécialiste du «cliff jumping», habitué aux sauts de falaises, a cette fois-ci décidé de prendre l’eau. C’est la première fois que l’homme âgé de 34 ans a sauté d’un mât. Il a réussi son entrée dans l’eau en position debout à 83 km/h.

«C'était trop cool», a confié Jérémy Nicollin. Un grand merci à Romain, Maxime et leur équipe de m’accueillir en haut de leur mat. L’idée est partie d’une réunion avec notre partenaire commun, Demetz eyewear, c’était beaucoup de préparation technique, l’équipe du bateau a même construit une plateforme sur mesure. C’est fou de savoir que cette idée va se concrétiser au village départ de la Transat Café l’or.»

A noter que le départ de la Transat Café L’Or (ex Transat Jacques Vabre), qui verra 18 bateaux (Imoca) participer, sera donné le dimanche 26 octobre du Havre. Les participants rejoindront Fort-de-France en Martinique avec un passage obligatoire aux Canaries.