Bayer Leverkusen-PSG : retour d’Ousmane Dembélé, niveau de Lucas Chevalier… Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Luis Enrique

A la veille du déplacement du PSG sur la pelouse du Bayer Leverkusen, ce mardi (à 21h sur Canal+ Foot), en Ligue des champions, Luis Enrique s’est exprimé sur le retour d’Ousmane Dembélé ainsi que le niveau de Lucas Chevalier.

Retour d’Ousmane Dembélé

«On compte sur Ousmane Dembélé, pas sur le Ballon d’or. Il est le même joueur, il n’est pas différent. On est content d’avoir Ousmane avec nous, comme on est content d’avoir Marquinhos, Désiré Doué… C’est important pour l’équipe et les joueurs d’avoir ces retours. Mais ça ne change rien. Concernant Ousmane, on verra ses sensations à l’entraînement pour voir s’il va jouer».

Niveau de Lucas Chevalier

«Je suis très content de Lucas. Pour moi, c’est l’une des meilleures options, si ce n’est la meilleure. Je suis très content de ses performances. Quand on recrute un joueur, on réfléchit à long terme. Il a montré de la personnalité, à l’entraînement et en match. Je pense que vous ne vous rappelez pas pendant combien d'années, vous avez critiqué Gigio Donnarumma. Pendant quatre ans, vous l’avez «tué» sportivement. Quand on est gardien du PSG, il faut apprendre à vivre avec ça. J’aime la personnalité de Lucas, le niveau qu’il affiche. On est très confiants sur le fait qu’il va être très important pour l’équipe pendant des années».

Absence de Fabian Ruiz et Joao Neves

«Quand les médecins sont confiants, on réintègre les joueurs. Mais pour eux, ce n’est pas encore le cas. Mais on a de très bonnes nouvelles avec les retours de trois joueurs cette semaine. On attend les autres».

Match contre le Bayer Leverkusen

«Difficile de se faire une idée de cette équipe. Ils ont recruté 20 joueurs, plus un nouvel entraîneur (Kasper Hjulmand a remplacé Erik Ten Hag début septembre, ndlr). Ils ont des qualités pour marquer des buts, mais ils peuvent jouer très bas ou faire du pressing. Il faut attendre de voir ce qu’ils vont faire, mais ils sont capables de tout faire. On est calmes et prêts».

Objectif en Ligue des champions

«On cherche la même chose que la saison dernière : engranger le plus de points possibles, dans une phase de ligue très difficile. Demain (mardi, ndlr), ce sera un bon test pour les deux équipes. On est contents d'avoir remporté nos deux premiers matchs, mais ce sera une rencontre différente contre le Bayer Leverkusen».