Coupe du monde U20 : avec un doublé de Yassir Zabiri, le Maroc fait tomber l'Argentine et remporte la compétition

Les Lionceaux de l'Atlas ont été sacrés champions du monde U20 dans la nuit de dimanche à lundi, à Santiago au Chili, en battant 2-0 le favori argentin.

Une soirée spéciale pour les joueurs de Mohamed Ouahbi. Le Maroc a remporté la nuit dernière la Coupe du monde U20 en venant à bout de l'Argentine sur le score de 2 buts à 0, dans un stade plein à craquer et acquis à la cause des Lionceaux de l'Atlas, à Santiago au Chili.

Il faut dire qu'après la victoire en demi-finale contre les Bleus où figurent notamment les fils Zidane (Elyaz) et Olmeta (Lisandru) au bout de la séance de tirs au but, le Maroc s'était donné le droit de rêver pour soulever le trophée face à une Albiceleste favorite.

Grâce à un magnifique coup franc brossé en pleine lucarne (12e), puis une reprise bien sentie au deuxième poteau (29e), l'avant centre Yassir Zabiri signe un doublé et devient par la même occasion le meilleur buteur de l'édition 2025 avec 5 réalisations, un nouveau record.

De son côté, l'Argentine n'a plus été sacrée dans la compétition depuis 2007, date à laquelle elle avait remportée sa sixième Coupe du monde U20 face à la Tchéquie.