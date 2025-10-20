Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : un arbitre de touche victime de sept arrêts cardiaques pendant un match

L'arbitre de touche a subi un premier malaise dix minutes après le coup d'envoi. L'arbitre de touche a subi un premier malaise dix minutes après le coup d'envoi. [Anthony Dibon/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au cours d’un match amateur, ce dimanche, dans la Sarthe, un arbitre de touche a été victime de sept arrêts cardiaques avant d’être transporté en urgence au CHU d’Angers.

Une vive inquiétude s’est emparée des 22 acteurs et de l’ensemble des personnes présentes. Lors d’un match amateur entre Crosmières et Solesmes, ce dimanche, dans la Sarthe, un arbitre de touche a été victime de sept arrêts cardiaques. A peine dix minutes après le coup d’envoi de la rencontre, il a subi un premier malaise. L’arbitre central a immédiatement interrompu la rencontre, le temps qu’il puisse retrouver ses esprits. Mais si la partie a pu reprendre, son état de santé ne s’est pas arrangé. Loin de là.

Une infirmière présente au bord du terrain lui est rapidement venue en aide en attendant l’arrivée des secours. «Son aide a été très précieuse et je tiens à la remercier», a confié Adrien Le Dréau, président des JS Solesmes, à Ouest-France. Elle a été suppléée par une équipe du Smur, qui a effectué un long massage cardiaque à son arrivée sur les lieux. Il a duré pas moins de 45 minutes, le temps de stabiliser l’état de l’arbitre de touche, qui a enchaîné sept arrêts cardiaques.

Sur le même sujet Football : les scènes de joie dans les villes du Maroc après la victoire historique au Mondial U20 (vidéo) Lire

Il a ensuite pu être transporté au CHU d’Angers. «Nous l’avons laissé entre de bonnes mains», a assuré le président des JS Solesmes, très affecté comme toutes les personnes qui ont assisté à cet événement. La rencontre a d’ailleurs été définitivement stoppée par l’arbitre à l’issue de la première période

«Tout à coup, le foot devient secondaire dans de pareilles circonstances», a indiqué le dirigeant.

FootballSarthearbitreMalaise

À suivre aussi

Football : combien le Maroc va-t-il toucher après son sacre à la Coupe du monde U20 ?
Football : un ancien joueur du Real Madrid victime d’un AVC et placé en soins intensifs
Football : victime d’escroquerie de la part de faux recruteurs, un jeune Sénégalais enlevé et assassiné

Ailleurs sur le web

Dernières actualités