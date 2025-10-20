Football : un arbitre de touche victime de sept arrêts cardiaques pendant un match

Au cours d’un match amateur, ce dimanche, dans la Sarthe, un arbitre de touche a été victime de sept arrêts cardiaques avant d’être transporté en urgence au CHU d’Angers.

Une vive inquiétude s’est emparée des 22 acteurs et de l’ensemble des personnes présentes. Lors d’un match amateur entre Crosmières et Solesmes, ce dimanche, dans la Sarthe, un arbitre de touche a été victime de sept arrêts cardiaques. A peine dix minutes après le coup d’envoi de la rencontre, il a subi un premier malaise. L’arbitre central a immédiatement interrompu la rencontre, le temps qu’il puisse retrouver ses esprits. Mais si la partie a pu reprendre, son état de santé ne s’est pas arrangé. Loin de là.

Une infirmière présente au bord du terrain lui est rapidement venue en aide en attendant l’arrivée des secours. «Son aide a été très précieuse et je tiens à la remercier», a confié Adrien Le Dréau, président des JS Solesmes, à Ouest-France. Elle a été suppléée par une équipe du Smur, qui a effectué un long massage cardiaque à son arrivée sur les lieux. Il a duré pas moins de 45 minutes, le temps de stabiliser l’état de l’arbitre de touche, qui a enchaîné sept arrêts cardiaques.

Il a ensuite pu être transporté au CHU d’Angers. «Nous l’avons laissé entre de bonnes mains», a assuré le président des JS Solesmes, très affecté comme toutes les personnes qui ont assisté à cet événement. La rencontre a d’ailleurs été définitivement stoppée par l’arbitre à l’issue de la première période.

«Tout à coup, le foot devient secondaire dans de pareilles circonstances», a indiqué le dirigeant.