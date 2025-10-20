Toute l’actu en direct 24h/24
Formule 1 : pourquoi l'écurie Red Bull a-t-elle écopé d'une amende de 50.000 euros lors du Grand Prix des Etats-Unis ?

La scène a eu lieu sur la grille de départ juste avant le tour de formation. [REUTERS/Evelyn Hockstein]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dimanche après la victoire de Max Verstappen lors du Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1, l’écurie Red Bull a écopé d'une amende de 50.000 euros.

Une sanction pour acte dangereux. Alors que l’écurie Red Bull a réalisé un week-end parfait à Austin lors du Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1 avec les victoires de Max Verstappen sur les courses sprint et la course principale dimanche, elle a toutefois été sanctionnée.

En effet, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a infligé une amende de 50.000 euros à la firme autrichienne, dont la moitié avec sursis jusqu'à la fin de la saison 2025, pour avoir enfreint le règlement sportif avant le départ de la course.

Une erreur isolée

Un membre de l’écurie s’est présenté dans une zone interdite de la grille après le lancement du tour de formation alors que la porte d'accès se fermait, à proximité de la monoplace de Lando Norris, qui partait en deuxième position derrière Max Verstappen.

Selon la FIA, il s’agit d’un manquement aux règles de sécurité cité dans l'article 12.2.1.i du Code Sportif International, qui sanctionne le non-respect des instructions données par les officiels.

Sur le même sujet Formule 1 : le classement complet des pilotes et des constructeurs après le Grand Prix des Etats-Unis Lire

Les commissaires ont souligné le caractère dangereux de l'acte mais qu’il s’agissait d’erreur isolée, sans intention malveillante. 

Formule 1Sports mécaniquesSport

