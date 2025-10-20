Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions 2025-2026 : le programme TV complet de la 3e journée

L'OM se déplace sur la pelouse du Sporting Portugal lors de la 3e journée de la Ligue des champions. L'OM se déplace sur la pelouse du Sporting Portugal lors de la 3e journée de la Ligue des champions. [Baptiste Fernandez/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le PSG se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen, ce mardi 21 octobre, lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, alors que l’OM affronte, mercredi 22 octobre, le Sporting Portugal et Monaco reçoit Tottenham.

Mardi 21 octobre

Barcelone-Olympiakos à 18h45 sur Canal+ Foot

Kaïrat Almaty-Pafos à 18h45 sur Canal+ Sport

Leverkusen-PSG à 21h sur Canal+ Foot

Arsenal-Atlético Madrid à 21h sur Canal+ Sport

Newcastle-Benfica à 21h sur Canal+ live 3

Villarreal-Manchester City à 21h sur Canal+ live 4

Copenhague-Borussia Dortmund à 21h sur Canal+ live 5

PSV Eindhoven-Naples à 21h sur Canal+ live 6

Union Saint-Gilloise-Inter Milan à 21h sur Canal+ live 7

Mercredi 22 octobre

Athletic Bilbao-Qarabag à 18h45 sur Canal+ Foot

Galatasaray-Bodo/Glimt à 18h45 sur Canal+ Sport

Sporting Portugal-OM à 21h sur Canal+

Monaco-Tottenham à 21h sur Canal+ Foot

Real Madrid-Juventus Turin à 21h sur Canal+ Sport

Eintracht Francfort-Liverpool à 21h sur Canal+ live 4

Bayern Munich-Club Bruges à 21h sur Canal+ live 5

Chelsea-Ajax Amsterdam à 21h sur Canal+ live 6

Atalanta Bergame-Slavia Prague à 21h sur Canal+ live 7

