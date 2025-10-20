Ligue des champions 2025-2026 : le programme TV complet de la 3e journée

Le PSG se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen, ce mardi 21 octobre, lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, alors que l’OM affronte, mercredi 22 octobre, le Sporting Portugal et Monaco reçoit Tottenham.
Mardi 21 octobre
Barcelone-Olympiakos à 18h45 sur Canal+ Foot
Kaïrat Almaty-Pafos à 18h45 sur Canal+ Sport
Leverkusen-PSG à 21h sur Canal+ Foot
Arsenal-Atlético Madrid à 21h sur Canal+ Sport
Newcastle-Benfica à 21h sur Canal+ live 3
Villarreal-Manchester City à 21h sur Canal+ live 4
Copenhague-Borussia Dortmund à 21h sur Canal+ live 5
PSV Eindhoven-Naples à 21h sur Canal+ live 6
Union Saint-Gilloise-Inter Milan à 21h sur Canal+ live 7
Mercredi 22 octobre
Athletic Bilbao-Qarabag à 18h45 sur Canal+ Foot
Galatasaray-Bodo/Glimt à 18h45 sur Canal+ Sport
Sporting Portugal-OM à 21h sur Canal+
Monaco-Tottenham à 21h sur Canal+ Foot
Real Madrid-Juventus Turin à 21h sur Canal+ Sport
Eintracht Francfort-Liverpool à 21h sur Canal+ live 4
Bayern Munich-Club Bruges à 21h sur Canal+ live 5
Chelsea-Ajax Amsterdam à 21h sur Canal+ live 6
Atalanta Bergame-Slavia Prague à 21h sur Canal+ live 7