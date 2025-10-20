PSG : Ousmane Dembélé va-t-il jouer contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions ?

Éloigné des terrains depuis le début du mois de septembre, Ousmane Dembélé a été retenu dans le groupe du PSG pour le déplacement, ce mardi, sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions.

Un retour très attendu. Ousmane Dembélé n’est plus apparu sur un terrain depuis le 5 septembre dernier en raison d’une lésion de l’ischio jambier droit contractée avec l’équipe de France contre l’Ukraine en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Six semaines plus tard, il s’apprête à renouer avec la compétition. Le Ballon d’or 2025 a été retenu dans le groupe du PSG pour affronter le Bayer Leverkusen, ce mardi (à 21h sur Canal+ Foot), lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Si le staff parisien n’a pris aucun risque pour le match face à Strasbourg (3-3), le numéro 10 parisien, qui a repris l'entraînement collectif depuis plusieurs jours, est opérationnel pour cette rencontre européenne. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale même si Ousmane Dembélé ne devrait pas être aligné dès le coup d’envoi. L’ancien joueur du FC Barcelone pourrait davantage entrer en jeu en fonction de la tournure des événements.

Et l’international français n'est pas le seul à faire son retour. Egalement absent face aux Strasbourgeois, le capitaine Marquinhos, touché au quadriceps gauche fin septembre, fait lui aussi partie du voyage de l’autre côté du Rhin. En revanche, Fabian Ruiz et Joao Neves sont eux à nouveau forfait pour ce rendez-vous. Luis Enrique va donc devoir patienter encore un peu avant de disposer d'un groupe au complet. Un luxe si rare depuis le début de la saison.