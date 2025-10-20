Rugby : un joueur de Pro D2 visé par une OQTF

Un joueur de l’US Dax, condamné pour «agression sexuelle», «dégradation» et «violences» en novembre dernier, est visé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

L’US Dax connaît un début de saison tourmenté. Aussi bien sur, qu’en dehors des terrains. Le club landais, qui reste sur trois revers consécutifs, occupe la dernière du classement de Pro D2 après les sept premières journées. Mais au-delà de l’aspect sportif, plusieurs joueurs ont des démêlés avec la justice. C’est le cas notamment de Jean-Baptiste Singer, qui sera jugé le 27 octobre pour des violences conjugales supposées pendant la feria de Dax au mois d’août. Mais également Ratu Nacika.

Condamné à un an de prison avec sursis

Le deuxième ou troisième ligne fidjien est visé par une OQTF (obligation de quitter le territoire français), qui lui a été adressée le 10 octobre dernier par la préfecture des Landes, et a désormais «30 jours pour quitter le territoire français», a rapporté le Midi Olympique. Arrivé en France en juillet 2023, Ratu Nacika, qui bénéficiait d’un «visa long séjour», a effectué une demande de renouvellement en dernier. Mais elle lui aurait été refusée.

En cause, sa condamnation, en novembre 2024, à un an de prison avec sursis pour des faits «d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste», «dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui» et «violence par une personne en état d’ivresse manifeste». Les faits ont eu lieu dans la nuit du 2 au 3 novembre 2024. Alors qu’il s’était rendu dans plusieurs bars de la ville avec l’un de ses coéquipiers, il avait été placé en garde à vue quatre jours plus tard.

Sa présence sur le territoire français constitue ainsi «une menace grave et actuelle pour l’ordre public». Cette décision a également été motivée par l’absence de membres de sa famille en France. «Il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale du joueur». En conséquence, Ratu Nacika pourrait être amené à ne plus porter le maillot de l’US Dax.