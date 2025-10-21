Cyclisme : voici le nouveau nom de l’équipe Israel-Premier Tech

L’équipe Israel-Premier Tech a fait sa demande d’inscription en World Tour la saison prochaine sous un nouveau nom.

L’équipe Israel-Premier Tech avait fait part de son intention de changer de nom. C’est désormais chose faite. La formation cycliste a effectué sa demande d’inscription en World Tour pour la saison prochaine auprès de l’UCI sous le nom de «Cycling Academy».

Une appellation qui n’est autre que son nom d’origine lors de sa création il y a dix ans, même si elle n’a pas encore officiellement acté ce nouveau nom.

Une nouvelle nationalité également

Et elle ne s’est pas contentée de ce changement. Elle a également opté pour la nationalité canadienne, qui est celle du dirigeant de l’entreprise Premier Tech, Jean Belanger, alors que le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, patron de l’équipe, va lui se mettre en retrait en 2026 et «ne parlera plus au nom de l’équipe».

Au début du mois, l’équipe, cible de diverses protestations et d’actions menées par des militants propalestiniens, notamment sur le Tour d’Espagne, avait décidé de se renommer, tout en s’éloignant «de son identité israélienne actuelle».

«Dans le sport, le progrès nécessite souvent des sacrifices, et cette étape est essentielle pour assurer l’avenir de l’équipe», avait-elle notamment indiqué dans un communiqué.

Cette décision avait également été prise sous la pression de certains partenaires, dont le co-sponsor de l’équipe Premier Tech ainsi que son équipementier qui avaient appelé à un changement de nom. C’est désormais un nouveau départ qui attend la formation. Le tout dans un climat qui devrait être plus apaisé.