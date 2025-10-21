Football américain : une ancienne star décède en garde à vue après un cambriolage en Californie

Ancien joueur de football américain à Tampa Bay, Doug Martin est mort à 36 ans après avoir perdu connaissance à la suite d’une interpellation lors d’un cambriolage dans la banlieue de San Francisco.

Une terrible nouvelle qui choque les fans de NFL. Ancien joueur des Tampa Bay Buccaneers, Doug Martin est décédé à l’âge de 36 ans le week-end dernier à Oakland, aux Etats-Unis, a annoncé la police ce lundi 20 octobre.

Cette ancienne star du football américain est suspectée d’avoir réalisé un cambriolage dans une résidence de la ville dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les forces de l’ordre, il aurait eu une brève altercation avec les officiers lors de laquelle il aurait perdu connaissance aux alentours de 4h du matin.

Une enquête a été ouverte

L’arrivée des ambulanciers et son évacuation vers un hôpital n’ont pas permis de lui sauver la vie. Les agents impliqués dans l’incident ont été placés en congé administratif payé conformément à la politique du service de police.

The league will never forget Doug Martin



RIPpic.twitter.com/kVaPFVlyVS — Barstool Sports (@barstoolsports) October 19, 2025

«C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Doug Martin samedi matin, a déclaré sa famille par le biais d’un communiqué. La cause du décès n’est pas encore confirmée. Veuillez respecter notre vie privée.»

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès de celui qui avait été élu meilleur joueur à son poste lors de la saison 2015.

Doug Martin, qui évoluait au post d‘arrière (running back), avait passé six de ses sept saisons en tant que professionnel aux Tampa Bay Buccaneers, après avoir été drafté au premier tour en 2012. A l’occasion des 50 ans de la franchise, il avait été retenu parmi la liste des 50 meilleurs joueurs de l’histoire.