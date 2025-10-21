Football : pourquoi le match Villarreal-FC Barcelone ne sera-t-il finalement pas délocalisé à Miami ?

Ce mardi soir, la Ligue de football espagnole a décidé d’annuler la délocalisation du match de championnat entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami, aux Etats-Unis.

Ils ont décidé de rétropédaler. Face aux critiques, la Liga, la ligue espagnole de football, a annoncé ce mardi soir l’annulation de la délocalisation du match de championnat entre Villarreal et le Barça à Miami.

🚨 NOTA INFORMATIVA.



LALIGA informa de la cancelación del Partido Oficial en Miami, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español. Seguiremos trabajando por una competición global, moderna y competitiva.https://t.co/DpsR4PnXLf — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 21, 2025

«La Liga souhaite informer qu'à la suite de discussions avec le promoteur du match à Miami, ce dernier a annoncé sa décision d'annuler l'événement en raison de l'incertitude générée ces dernières semaines en Espagne», écrit la Liga dans un communiqué, regrettant de ne pas pouvoir saisir «cette opportunité historique» d'organiser un match de championnat à l'étranger pour la première fois.

Une énorme fronde contre ce projet

Cette délocalisation avait été unanimement dénoncée par les clubs espagnols ces derniers jours, le Real Madrid en tête, mais aussi par des joueurs du Barça, dont le Néerlandais Frenkie de Jong. A l'appel du Syndicat des joueurs espagnols (AFE), toutes les équipes de Liga ont refusé de disputer les premières secondes de leurs matchs le week-end dernier, pour protester contre ce projet.

«Dans un contexte de compétitivité mondiale croissante, où des ligues telles que la Premier League ou des compétitions telles que l'UEFA Champions League continuent d'accroître leur portée et leur capacité à générer des ressources, des initiatives comme celle-ci sont essentielles pour garantir la durabilité et la croissance du football espagnol, a voulu souligner la Liga. Renoncer à ce type d'opportunités rend difficile la génération de nouveaux revenus, limite la capacité des clubs à investir et à être compétitifs, et réduit la projection internationale de l'ensemble de l'écosystème footballistique national.»

Les premiers billets pour la rencontre, qui devait se jouer le 20 décembre prochain au Hard Rock Stadium, auraient dû être disponibles en fin d'après-midi, mais les préventes ont été «reportées» indéfiniment compte tenu du contexte en Espagne.

L’UEFA, tout en déclarant être dans l'idée «opposée» à la délocalisation de match de championnats, avait autorisé la Liga et la Serie A à organiser Villarreal-FC Barcelone à Miami et AC Milan-Côme en Australie, provoquant l'opposition de nombreux clubs et groupes de supporters en Europe.