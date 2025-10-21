Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre le Sporting Portugal et l’OM

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Sporting Portugal, ce mercredi, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Les compositions probables

Olympique de Marseille : Rulli - Emerson, Aguerd, Balerdi, Pavard - Hojberg, O’Riley - Paixão, Gomes, Greenwood - Aubameyang.

Sporting CP : Silva - Araujo, Inácio, Debast, Vagiannidis - Morita, Hjulmand - Gonçalves, Trincão, Quenda - Suarez.

L’arbitre

Ce choc entre les deux formations sera dirigé par Rade Obrenovič. Cet arbitre slovène sera assisté de ses compatriotes Jure Praprotnik et Grega Kordež. Matej Jug officiera en tant que quatrième arbitre.

Le stade

Le match se dispute au Stade José Alvalade situé à Lisbonne au Portugal. Il a une capacité de 50.095 places assises et couvertes.

Combien de supporters marseillais présents ?

2.500 supporters olympiens sont attendus au stade José Alvalade.

L’historique

En 2022, déjà en Ligue des champions, l’OM s’était imposée 2-0 sur la pelouse du Sporting.Les Marseillais l’avaient aussi emporté à domicile (4-1).

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rencontre sera à suivre en direct et en exclusivité sur Canal + dès 21h.