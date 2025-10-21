Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre Monaco et Tottenham

Monaco est en quête de son premier succès dans cette Ligue des champions. Monaco est en quête de son premier succès dans cette Ligue des champions. [Baptiste Fernandez/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Trois semaines après le match nul contre Manchester City (2-2), Monaco reçoit Tottenham, ce mercredi (21h), pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Composition probable de Monaco

Köhn - Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Diatta, Teze, Coulibaly, Ouattara - Akliouche, Balogun (ou Biereth), Ansu Fati

Composition probable de Tottenham

Vicario - Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence - Joao Palhinha (ou Bergvall), Bentancur, Sarr - Kudus, Richarlison, Odobert

Stade

La rencontre entre Monaco et Tottenham se jouera sur la pelouse du stade Louis II, où le club de la principauté est invaincu cette saison avec trois victoires et deux matchs nuls concédés face à Manchester City en Ligue des champions (2-2) et Nice en championnat (2-2).

Arbitre

Marco Guida a été désigné pour diriger ce match entre Monaco et Tottenham. Âgé de 44 ans, l’Italien officie en Serie A depuis 2010, où il compte 211 matchs à son actif, et en Ligue des champions depuis 2019 (13 matchs). Et alors qu’il a déjà dirigé le PSG à deux reprises ainsi que Lens et Lille dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, il était au sifflet cette saison lors du succès de l’Eintracht Francfort face à Galatasaray (5-1) et de la large victoire du Real Madrid sur la pelouse du Kairat Almaty (0-5).

Forme

Monaco connait une période compliquée. Le club de la principauté, qui a remplacé Adi Hütter par Sébastien Pocognoli au poste d’entraîneur, n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues et reste sur trois matchs nuls consécutifs. De son côté, Tottenham, 6e de Premier League, a enregistré des résultats mitigés, en étant notamment accroché par Bodo/Glimt en Ligue des champions et concédant sa deuxième défaite de la saison, ce week-end, contre Aston Villa en championnat (1-2). 

Historique

Monaco et Tottenham vont se retrouver pour la 5e fois de leur histoire en compétition officielle. Les deux formations se sont affrontées lors de la phase de groupes de la Ligue Europa en 2015 avec un match nul (1-1) et une large victoire de Tottenham (4-1) ainsi que lors de la phase de groupes de la Ligue des champions la saison suivante avec deux succès du club de la principauté sur le même score (2-1).

Diffusion TV

La rencontre de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions entre Monaco et Tottenham est à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+ Foot.

