Ligue des champions : le PSG s'offre un festival à Leverkusen avec un but d'Ousmane Dembélé (7-2)

Dans un match fou avec deux expulsions, le PSG s'est imposé très largement sur la pelouse du Bayer Leverkusen (7-2), mardi soir, en Ligue des champions.

En Ligue des champions, le PSG est bien le patron. Si en championnat, le club de la capitale est au ralenti, sur la scène européenne, il a montré ce mardi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen que rien ne pouvait lui résister en écrasant le club allemand (7-2), lors de la troisième journée de phase de ligue de la C1.

Le momentum IMPRESSIONNANT du match entre Leverkusen et le PSG 😳#B04PSG | #UCLpic.twitter.com/aFEi75wxkD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 21, 2025

Dans un match fou, lors duquel les deux équipes ont joué à 10 contre 10 dès la première période, ce sont les Parisiens qui ont pris le dessus assez rapidement et aisément. Les buts des hommes de Luis Enrique ont été inscrits par Willian Pacho (7e), Désiré Doué (41e et 45e+3), Khvicha Kvaratskhelia (44e), Nuno Mendes (50e), Ousmane Dembélé (66e), de retour de blessure et qui venait d'entrer en jeu, et enfin Vitinha (90e).

Un message envoyé à l'Europe

«Je suis content de fêter mon 100e match avec le club avec un but. J'espère continuer sur cette lancée. Quand on est blessé, on a envie de vite revenir sur les terrains. J'ai pris mon temps pour bien revenir de cette blessure. Aujourd'hui, je ne suis pas encore à 100%. J'espère revenir très bien sur les terrains, a confié Dembélé au micro de Canal+ après le match. On avait bien commencé le match. Après c'est parti un peu fou fou. On aime les espaces au PSG. On a su jouer sur ça. Vitinha, c'est notre maestro, il continue sur sa lancée de la saison dernière.»

"Je me sens bien, petit à petit je vais retrouver mes sensations" 👊



La réaction du Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé, buteur pour son retour sur les terrains ce soir 🗣️#B04PSG | #UCLpic.twitter.com/xY1dpF8gvu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 21, 2025

En plus de retrouver petit à petit ses joueurs blessés (Doué, Dembélé), le club de la capitale confirme donc sa bonne forme et son leadership puisqu’il occupe ce mardi soir la première place du classement général avec neuf points. Pour rappel, avant le Bayer, les coéquipiers de Nuno Mendes avaient battu l'Atalanta Bergame (4-0) et le FC Barcelone (2-1).

«Nous devons continuer à jouer de cette manière, très attractive pour les supporters. Il faut continuer. C'est difficile de voir une équipe qui cherche à tout gagner. Nous cherchons à encore tout gagner cette saison. On a de la confiance de l'année dernière. Notre objectif est réel et vrai. Ce sera difficile, car il y a 4/5 équipes du même niveau. On est exigeants mais on veut continuer sur ce schéma.» Le message est transmis à l’Europe.