Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Tennis de table : les deux meilleurs joueurs du monde forfaits pour le WTT Champions de Montpellier, les frères Lebrun bien présents

Félix Lebrun va défendre son titre conquis l'année dernière au WTT Champions de Montpellier. Félix Lebrun va défendre son titre conquis l'année dernière au WTT Champions de Montpellier. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Les deux meilleurs joueurs du monde, Wang Chuqin et Lin Shidong, ont déclaré forfait pour le WTT Champions de Montpellier (28 octobre-2 novembre), alors que Félix Lebrun, tenant du titre, sera bien présent. Tout comme son grand frère Alexis.

C’est l’un des derniers grands rendez-vous de la saison de tennis de table. Le WTT Champions de Montpellier aura lieu du 28 octobre au 2 novembre à la Sud de France Arena. Et si le gratin mondial est attendu dans l’Hérault, les deux meilleurs du monde manqueront à l’appel. Wang Chuqin (n°1) et Lin Shidong (n°2) ont en effet déclaré forfait. C’est le cas également du n°6 Liang Jingkun.

Félix Lebrun va défendre son titre

Dix jours après leur titre historique de champions d’Europe par équipes à Zadar (Croatie), les frères Lebrun, ainsi que Simon Gauzy seront, eux, bien présents. Pour le plus grand bonheur du public montpelliérain. 

A domicile, Félix Lebrun (n°7 mondial) va défendre son titre conquis l’année dernière. Et les absences vont lui permettre d’être tête de série n°4. Grâce ce statut, il devrait éviter de croiser la route de cadors avant les demi-finales.

Au contraire de son grand frère Alexis. Tête de série n°9, il pourrait être confronté à des adversaires coriaces plus tôt dans le tournoi. Le jeune Flavien Coton sera également de la partie. Âgé de 17 ans, il va faire ses grands débuts en WTT Champions, lui qui s’est distingué cette année avec son premier titre décroché en avril dernier et une qualification pour les 8es de finale du China Smash. Thibault Poret (21 ans) sera également suivi avec attention.

Félix Lebrun a été battu en quatre sets par le numéro 1 mondial Wang Chuqin.
Sur le même sujet Tennis de table : combien Félix Lebrun va-t-il toucher après sa défaite en finale du Grand Smash de Pékin ? Lire

Et ce WTT Champions de Montpellier (équivalent d'un Masters 1000 en tennis), qui précédera celui de Francfort (4-9 novembre) et attribuera 1.000 points au vainqueur, se veut déterminant dans la course à la qualification pour les WTT Finals de Hong Kong, qui clôtureront la saison.

Tennis de tableSportMontpellierFélix LebrunAlexis Lebrun

À suivre aussi

Tennis de table : emmenée par les frères Lebrun, l'équipe de France sacrée championne d'Europe
Félix Lebrun a gagné deux places au classement mondial pour intégrer le top 5.
Tennis de table : la très belle remontée de Félix Lebrun au classement mondial
Félix Lebrun était le premier joueur français à disputer une finale d'un Grand Smash.
Tennis de table : l’immense désillusion de Félix Lebrun battu en finale du Grand Smash de Pékin

Ailleurs sur le web

Dernières actualités