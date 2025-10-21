Tennis : pourquoi la Française Loïs Boisson a-t-elle mis un terme à sa saison ?

Écartée des courts depuis un mois, la Française Loïs Boisson, demi-finaliste à Roland-Garros en mai dernier, a mis un terme à sa saison.

Elle ne mettra plus les pieds sur les courts cette année. Demi-finaliste à Roland-Garros en juin dernier, Loïs Boisson a mis un terme à sa saison. La n°1 française, qui devait s’aligner au tournoi WTA 500 de Tokyo, n’est pas suffisamment remise de sa blessure à la cuisse gauche, contractée, il y a un mois, au WTA 1000 de Pékin.

«Revenir plus forte en 2026»

«Après avoir échangé avec mon équipe et staff médical, nous avons décidé de mettre un terme à ma saison 2025», a posté, sur son compte Instagram, la joueuse de 22 ans. Mais elle demeure déterminée à revenir rapidement en pleine possession de ses moyens pour en découdre. «Je vais prendre le temps de me reposer puis très vite repartir à l’entraînement pour revenir plus forte en 2026», a ajouté la Dijonnaise, qui s’est révélée aux yeux du grand public cette année.

Spécialiste de la terre battue, Loïs Boisson a atteint, à la surprise générale, le dernier carré de Roland-Garros, où elle a été éliminée par l’Américaine Coco Gauff (1-6, 2-6), avant de remporter son premier titre sur le circuit WTA à Hambourg fin juillet. Des performances qui lui ont permis de faire un bond dans la hiérarchie mondiale, passant de la 361e à la 37e place au classement WTA.

Elle a également connu des désillusions comme son élimination au 1er tour des qualifications de Wimbledon mais également dès le 1er tour à l’US Open. Sans oublier ses pépins physiques qui lui ont donc gâché sa fin de saison.