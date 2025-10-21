Tennis : pourquoi Novak Djokovic a-t-il déclaré forfait pour le Masters 1000 de Paris ?

Ce mardi soir, Novak Djokovic a annoncé son forfait pour le au tournoi Masters 1000 de Paris, qui se déroule du 27 octobre au 2 novembre.

Un forfait de taille. Le Serbe Novak Djokovic a annoncé, ce mardi 21 octobre, qu'il ne participerait pas au tournoi Masters 1000 de Paris, qui se déroule du 27 octobre au 2 novembre.

Dear Paris, unfortunately I’ll not compete at this year’s @RolexPMasters. I have amazing memories and great success over the years, especially being able to conquer the title 7 times. Hope to see you next year. Merci 🙏🏼 pic.twitter.com/y4iEmMYUAn — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 21, 2025

«Malheureusement, je ne jouerai pas à Paris cette année, a posté le septuple vainqueur du tournoi parisien sur ses réseaux sociaux. J'y ai eu des souvenirs merveilleux et de grands succès au fil des années.»

Besoin de repos

En souffrance physiquement lors du Masters 1000 de Shanghaï (Chine), il avait été éliminé par le futur vainqueur, le Monégasque Valentin Vacherot. Il y a quelques jours, il avait abandonné lors du match pour la 3e place lors du tournoi d'exhibition Six Kings Slam, à Riyadh en Arabie saoudite. Le joueur de 38 ans a donc besoin de se reposer.

Déjà absent à Paris l’an dernier, «Nole» ne foulera donc pas les courts de Paris La Défense Arena, à Nanterre, où le tournoi a déménagé cette année après près de 40 ans de présence à l’Accord Arena Bercy.

Djokovic devrait faire son retour sur le circuit au tournoi ATP 250 d'Athènes (2 au 8 novembre). Actuellement 5e joueur mondial, le Serbe est qualifié pour les Masters de Turin (9-16 novembre), mais n'a pas encore indiqué s'il y participerait.