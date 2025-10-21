Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : voici les wild-cards pour le Masters 1000 de Paris

Valentin Vacherot a remporté récemment le Masters 1000 de Shanghai. [Xinhua / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les organisateurs du Masters 1000 de Paris, qui commencera le 27 octobre à Paris La Défense Arena, ont dévoilé ce mardi 21 octobre les invitations.

Ils sont les heureux élus. Le dernier Masters 1000 de la saison, qui aura lieu pour la première fois à Paris La Défense Arena, qui remplace l’Accor Arena de Bercy, aura lieu à partir du 27 octobre. Ce mardi, plusieurs joueurs ont reçu une wild card.

Les deux cousins, Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot, finalistes historiques du Masters 1000 de Shanghai il y a quelques jours, se voient ainsi récompenser en étant invités dès le tableau principal. Ils sont accompagnés de Terence Atmane (demi-finaliste à Cincinnati) et Arthur Cazaux.

Dans le tableau des qualifications, quatre joueurs français ont également reçu une invitation : Gaston, Pierre-Hugues Herbert, Ugo Blanchet et Kyrian Jacquet.

A noter que le tirage au sort des deux tableaux devrait avoir lieu en fin de semaine.

TennisParisMasters 1000Sport

