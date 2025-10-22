Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : le classement des 20 meilleurs centres de formation au monde avec le PSG

Senny Mayulu fait partie des joueurs formés au club. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi 22 octobre, l’Observatoire du football du CIES a dévoilé le classement des meilleurs centres de formation de la planète. Le PSG fait partie des 20 premiers.

C’est un classement qui a son importance et qui confirme le travail du Paris Saint-Germain. Ce mercredi, le Centre International d’Etude du Sport a publié le classement des meilleurs centres de formation au monde. Si le Benfica Lisbonne occupe la tête, les chercheurs ont classé le PSG à la 19e place.

Derrière le Benfica et le FC Barcelone, on retrouve le club argentin de River Plate. Le Real Madrid est un peu plus loin à la 9e place. De son côté, Manchester City (21e) se trouve derrière le PSG.

Concernant les autres clubs français, l’Olympique Lyonnais (34e) est le deuxième représentant français du classement devant le Stade Rennais (44e).

Le PSG a signé sa 3e victoire de la saison en Ligue des champions.
Sur le même sujet «Une raclée insultante» : la réaction de la presse européenne dithyrambique après la victoire écrasante du PSG contre le Bayer Leverkusen Lire

Parmi les critères étudiés, le nombre de joueurs formés évoluant au sein des 49 ligues analysées, le niveau du club pour lequel ils jouent et le temps de jeu en minutes lors de la dernière année.

FootballPSG

À suivre aussi

Achraf Hakimi est l'un des favoris au titre de meilleur joueur africain de l'année.
Football : voici les 10 nommés pour le prix du meilleur joueur africain de l’année, avec Achraf Hakimi
Lyon reçoit Bâle lors de la 3e journée de la Ligue Europa.
Ligue Europa : le programme TV complet de la 3e journée
Le PSG a signé sa 3e victoire de la saison en Ligue des champions.
«Une raclée insultante» : la réaction de la presse européenne dithyrambique après la victoire écrasante du PSG contre le Bayer Leverkusen

Ailleurs sur le web

Dernières actualités