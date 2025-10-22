Football : le classement des 20 meilleurs centres de formation au monde avec le PSG

Ce mercredi 22 octobre, l’Observatoire du football du CIES a dévoilé le classement des meilleurs centres de formation de la planète. Le PSG fait partie des 20 premiers.

C’est un classement qui a son importance et qui confirme le travail du Paris Saint-Germain. Ce mercredi, le Centre International d’Etude du Sport a publié le classement des meilleurs centres de formation au monde. Si le Benfica Lisbonne occupe la tête, les chercheurs ont classé le PSG à la 19e place.

Derrière le Benfica et le FC Barcelone, on retrouve le club argentin de River Plate. Le Real Madrid est un peu plus loin à la 9e place. De son côté, Manchester City (21e) se trouve derrière le PSG.

Concernant les autres clubs français, l’Olympique Lyonnais (34e) est le deuxième représentant français du classement devant le Stade Rennais (44e).

Parmi les critères étudiés, le nombre de joueurs formés évoluant au sein des 49 ligues analysées, le niveau du club pour lequel ils jouent et le temps de jeu en minutes lors de la dernière année.