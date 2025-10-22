Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Hyrox Paris : participants, lieu, disciplines… tout savoir sur la 3e édition de cette compétition en vogue

L'Hyrox Paris a lieu à la Porte de Versailles. [Rich Ryan]
Par Saïd El Abadi
Publié le - Mis à jour le

L’Hyrox de Paris, cette compétition qui mêle course à pied et exercices physiques est de retour dès ce mercredi à la Porte de Versailles.

Où se déroule l’Hyrox Paris ?

La troisième édition de l’Hyrox Paris, cette compétition qui mêle course à pied et exercices physiques, a lieu de ce mercredi à dimanche à la Porte de Versailles. La compétition se déroule tous les jours de 8 heures à 22 heures, sauf le samedi 7h30-22h.

Combien de participants sont attendus ?

Après une première édition en novembre 2023 avec 3.500 curieux, ils étaient 10.000 en avril dernier au Grand Palais pour la deuxième édition. Cette année, 20.000 participants attendus sur les cinq jours. Cet événement est qualificatif pour les Championnats du monde de Stockholm (Suède) du 18 au 21 juin 2026.

D’où vient l’Hyrox ?

Ce sport, qui ne cesse de se développer sur la planète et attire beaucoup de monde en France (604 salles de sport affiliées proposent des sessions d’entraînements spéciaux à l’Hyrox), est né en 2017 en Allemagne. Il a été inventé par le champion olympique de hockey sur gazon Moritz Fürste et l’entrepreneur Christian Toetzke.

Sur le même sujet Qu’est-ce que l’Hyrox, cette nouvelle tendance fitness qui rassemble 10.000 sportifs au Grand Palais ce week-end ? Lire

Quelles sont les disciplines de l’Hyrox ?

Les concurrents doivent réaliser huit kilomètres de course, entrecoupés tous les mille mètres d’un exercice fonctionnel à terminer le plus rapidement possible. Le tout performé face à des juges qui s’assurent que les participants réalisent des gestes conformes au règlement.

HyroxSport

À suivre aussi

Qu’est-ce que l’Hyrox, cette nouvelle tendance fitness qui rassemble 10.000 sportifs au Grand Palais ce week-end ?
Hyrox : tout savoir sur ce phénomène sportif qui s’impose en France

Ailleurs sur le web

Dernières actualités