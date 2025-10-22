Hyrox Paris : participants, lieu, disciplines… tout savoir sur la 3e édition de cette compétition en vogue

L’Hyrox de Paris, cette compétition qui mêle course à pied et exercices physiques est de retour dès ce mercredi à la Porte de Versailles.

Où se déroule l’Hyrox Paris ?

La troisième édition de l’Hyrox Paris, cette compétition qui mêle course à pied et exercices physiques, a lieu de ce mercredi à dimanche à la Porte de Versailles. La compétition se déroule tous les jours de 8 heures à 22 heures, sauf le samedi 7h30-22h.

Combien de participants sont attendus ?

Après une première édition en novembre 2023 avec 3.500 curieux, ils étaient 10.000 en avril dernier au Grand Palais pour la deuxième édition. Cette année, 20.000 participants attendus sur les cinq jours. Cet événement est qualificatif pour les Championnats du monde de Stockholm (Suède) du 18 au 21 juin 2026.

D’où vient l’Hyrox ?

Ce sport, qui ne cesse de se développer sur la planète et attire beaucoup de monde en France (604 salles de sport affiliées proposent des sessions d’entraînements spéciaux à l’Hyrox), est né en 2017 en Allemagne. Il a été inventé par le champion olympique de hockey sur gazon Moritz Fürste et l’entrepreneur Christian Toetzke.

Quelles sont les disciplines de l’Hyrox ?

Les concurrents doivent réaliser huit kilomètres de course, entrecoupés tous les mille mètres d’un exercice fonctionnel à terminer le plus rapidement possible. Le tout performé face à des juges qui s’assurent que les participants réalisent des gestes conformes au règlement.