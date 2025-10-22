Ligue des champions 2025-2026 : les résultats complets de la 3e journée

Le PSG s'est largement imposé à Leverkusen (7-2), mardi, lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, alors que l’OM a été battu par le Sporting Portugal (1-2) et Monaco a accroché Tottenham (0-0), mercredi.
Mardi 21 octobre
Barcelone-Olympiakos : 6-1
Kaïrat Almaty-Pafos : 0-0
Leverkusen-PSG : 2-7
Arsenal-Atlético Madrid : 4-0
Newcastle-Benfica : 3-0
Villarreal-Manchester City : 0-2
Copenhague-Borussia Dortmund : 2-4
PSV Eindhoven-Naples : 6-2
Union Saint-Gilloise-Inter Milan : 0-4
Mercredi 22 octobre
Athletic Bilbao-Qarabag : 3-1
Galatasaray-Bodo/Glimt : 3-1
Sporting Portugal-OM : 2-1
Monaco-Tottenham : 0-0
Real Madrid-Juventus Turin : 1-0
Eintracht Francfort-Liverpool : 1-5
Bayern Munich-Club Bruges : 4-0
Chelsea-Ajax Amsterdam : 5-1
Atalanta Bergame-Slavia Prague : 0-0