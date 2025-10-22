Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions 2025-2026 : les résultats complets de la 3e journée

L'AS Monaco a décroché le point du match nul contre Tottenham. [REUTERS/Manon Cruz]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le PSG s'est largement imposé à Leverkusen (7-2), mardi, lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, alors que l’OM a été battu par le Sporting Portugal (1-2) et Monaco a accroché Tottenham (0-0), mercredi.

Mardi 21 octobre

Barcelone-Olympiakos : 6-1

Kaïrat Almaty-Pafos : 0-0

Leverkusen-PSG : 2-7

Arsenal-Atlético Madrid : 4-0

Newcastle-Benfica : 3-0

Villarreal-Manchester City : 0-2

Copenhague-Borussia Dortmund : 2-4

PSV Eindhoven-Naples : 6-2

Union Saint-Gilloise-Inter Milan : 0-4

Mercredi 22 octobre

Athletic Bilbao-Qarabag : 3-1

Galatasaray-Bodo/Glimt : 3-1

Sporting Portugal-OM : 2-1

Monaco-Tottenham : 0-0

Real Madrid-Juventus Turin : 1-0

Eintracht Francfort-Liverpool : 1-5

Bayern Munich-Club Bruges : 4-0

Chelsea-Ajax Amsterdam : 5-1

Atalanta Bergame-Slavia Prague : 0-0

