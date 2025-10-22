Toute l’actu en direct 24h/24
UFC 321 : Ciryl Gane livre son pronostic avant son combat contre Tom Aspinall

Ciryl Gane peut devenir le premier Français champion de l'UFC. [Icon Sport]
Par CNEWS
Avant son combat contre Tom Aspinall ce samedi 25 octobre à l'UFC 321, Ciryl Gane a donné son pronostic sur l'affrontement pour ce titre des poids lourds.

Le rendez-vous approche à grand pas. Après deux échecs contre Francis Ngannou et Jon Jones, le combattant français de MMA Ciryl Gane va tenter une troisième fois de devenir champion des poids lourds de l’UFC, ce samedi contre Tom Aspinall, à Abu Dhabi.

Quelques jours avant ce combat, le natif de La Roche-sur-Yon s’est livré au jeu des pronostics. «Je vais rester humble et je vais rester calme. Je vais dire une victoire à la décision», a lâché le «Bon Gamin» devant la presse dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Si certains pourraient être étonnés, ce «prono» est très réfléchi de la part de Ciryl Gane qui est beaucoup plus habitué aux combats «longs» que Tom Aspinall. En effet, en 12 combats à l’UFC, le Français a passé près de 50 minutes dans la cage, contre seulement 18 minutes en neuf combats pour le Britannique. 

Pour rappel, le combat de samedi sera le main event de l'UFC 321 qui se déroule à l'Etihad Arena d'Abu Dhabi.

