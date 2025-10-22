«Une raclée insultante» : la réaction de la presse européenne dithyrambique après la victoire écrasante du PSG contre le Bayer Leverkusen

Le PSG a signé une victoire éclatante, mardi soir, sur la pelouse du Bayer Leverkusen lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-7).

Ce PSG fait l’unanimité à travers l’Europe. Dans la foulée de sa victoire écrasante sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions (2-7), la presse européenne a été dithyrambique avec les champions d’Europe en titre. A commencer par les médias allemands impressionnés par la démonstration réalisée par les hommes de Luis Enrique, impitoyables avec leurs adversaires.

Le momentum IMPRESSIONNANT du match entre Leverkusen et le PSG 😳#B04PSG | #UCLpic.twitter.com/aFEi75wxkD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 21, 2025

«Le PSG donne une véritable leçon au Bayer», a insisté Kicker, ajoutant que le club parisien «a montré toute sa classe en balayant Leverkusen» à la BayArena. Pour Bild, la formation allemande a tout simplement été «humiliée». De son côté, le Süddeutshe Zeitung estime que les deux équipes ne jouent pas dans la même cour. «Pour le Bayer, Paris est dans une autre ligue», a-t-il avancé. Le Der Spiegel a lui été sous le charme de Désiré Doué, auteur d’un doublé en fin de première période. L’international français a été qualifié comme le «joyau le plus étincelant de Paris depuis le cambriolage du Louvre».

En Angleterre, la BBC Sport a également été subjuguée par la performance parisienne. «Le tenant du titre a livré une performance offensive impitoyable pour démanteler son adversaire». Même son de cloche en Espagne. Marca a parlé d’une «raclée insultante» soulignant le retour d’Ousmane Dembélé buteur quelques minutes seulement après son entrée en jeu. AS s’est montré tout aussi élogieux avec les coéquipiers d’Achraf Hakimi. «Aucune équipe ne résiste aux coups, aucun joueur ne survit à 90 minutes de l'enfer physique qu'ils vous infligent, et aucune ruse ne peut arrêter une horde de bêtes féroces qui restent affamées même lorsque le match est déjà joué», a écrit le média ibérique.

Et ce dernier considère Paris comme le grand favori à sa propre succession. «Si la Ligue des champions se terminait demain, le PSG serait le grand favori», a-t-il ajouté. Pour Mundo Deportivo, «le PSG continue de démontrer son football dévastateur en Europe». «Le PSG de Luis Enrique rend fou», a surenchéri, pour sa part, Sport, insistant sur le rythme effréné des Parisiens qui «a complètement dépassé Leverkusen.»

Le Bayern Munich, qui se déplacera au Parc des Princes dans 15 jours, est prévenu. Même si la venue du champion d’Allemagne en titre, qui a remporté ses onze matchs cette saison toutes compétitions confondues, s’annonce comme un choc d’envergure pour Paris.