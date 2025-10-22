Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

XV de France : pourquoi Thomas Ramos n’est-il pas dans la liste des joueurs retenus pour préparer les test-matchs de novembre ?

Thomas Ramos devrait être présent pour le match contre l'Afrique du Sud. Thomas Ramos devrait être présent pour le match contre l'Afrique du Sud. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Thomas Ramos ne figure pas dans la liste des 42 joueurs retenus, ce mercredi, par Fabien Galthié pour préparer les trois test-matchs de novembre du XV de France.

Une absence qui n’est pas passée inaperçue. Cadre incontournable du XV de France, Thomas Ramos (47 sélections) ne figure pas dans la liste des 42 joueurs retenus, ce mercredi, par Fabien Galthié pour préparer les trois test-matchs de novembre. 

Mais l’arrière et buteur du Stade Toulousain est excusé. Il est absent en raison d’un heureux événement. Il devrait rapidement retrouver le groupe tricolore et sa présence pour la première rencontre face à l’Afrique du Sud n’est pas du tout remise en cause.

Si le sélectionneur tricolore sera privé de plusieurs éléments majeurs comme Antoine Dupont, Yoram Moefana, François Cros ou encore Théo Attissogbe, huit nouveaux vont découvrir l’équipe de France. C’est le cas du jeune Benjamin Bertrand (22 ans). Le pilier du Stade Toulousain a été appelé pour la première fois, lui qui ne compte que 11 matchs de Top 14 dont dix comme remplaçant. Ses coéquipiers Guillaume Cramont et Kalvin Gourgues ainsi que Jimi Maximin (Pau), Esteban Capilla (Bayonne), Aaron Grandidier-Nkanang (Pau) et Fabien Brau-Boirie (Pau) ont également reçu leur première convocation.

Emerick Setiano fait lui son grand retour chez les Bleus après six ans d’absence. Le pilier (Aviron Bayonnais) n’a plus porté le maillot du XV de France depuis l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2019 contre le pays de Galles (19-20). S’il n’a pas encore joué cette saison, Maxime Lucu, victime d’une rupture du tendon du pouce droit cet été, est également présent, comme Nolann Le Garrec, Baptiste Jauneau, Pierre-Louis Barassi et Gaël Fickou.

Gaëlle Mignot et David Ortiz sont à la tête du XV de France féminin depuis quatre ans.
Sur le même sujet Rugby : le XV de France féminin recherche son futur sélectionneur sur «France Travail» Lire

Tous sont attendus à partir de dimanche à Marcoussis pour entamer la préparation des trois test-matchs au programme du XV de France, qui sera opposé à l’Afrique du Sud (8 novembre) puis les Fidji (15 novembre) et l’Australie (22 novembre) à chaque fois sur la pelouse du Stade de France.

RugbySportXV de FranceFabien Galthié

À suivre aussi

Ratu Nacika a été condamné à un an de prison avec sursis en novembre 2024.
Rugby : un joueur de Pro D2 visé par une OQTF
Jérôme Bosviel a assuré avoir réglé l'intégralité de ses dettes.
«Un sentiment de honte» : un joueur de rugby de Montauban révèle son addiction aux jeux d’argent
Nick Cummins a mis un terme à sa carrière il y a une dizaine d'années.
Rugby : un ancien joueur australien sauve la vie d’une fillette de 3 ans

Ailleurs sur le web

Dernières actualités