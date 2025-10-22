XV de France : pourquoi Thomas Ramos n’est-il pas dans la liste des joueurs retenus pour préparer les test-matchs de novembre ?

Thomas Ramos ne figure pas dans la liste des 42 joueurs retenus, ce mercredi, par Fabien Galthié pour préparer les trois test-matchs de novembre du XV de France.

Une absence qui n’est pas passée inaperçue. Cadre incontournable du XV de France, Thomas Ramos (47 sélections) ne figure pas dans la liste des 42 joueurs retenus, ce mercredi, par Fabien Galthié pour préparer les trois test-matchs de novembre.

Mais l’arrière et buteur du Stade Toulousain est excusé. Il est absent en raison d’un heureux événement. Il devrait rapidement retrouver le groupe tricolore et sa présence pour la première rencontre face à l’Afrique du Sud n’est pas du tout remise en cause.

▶️ Voici les 𝟒𝟐 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒖𝒓𝒔 qui prépareront les #NationSeries ! 3⃣ rencontres au programme en novembre pour notre #XVdeFrance 🔥 On compte sur vous pour être au soutien ! 💪@renault_fr I #QCNSpic.twitter.com/R9pTO7JiPN — France Rugby (@FranceRugby) October 22, 2025

Si le sélectionneur tricolore sera privé de plusieurs éléments majeurs comme Antoine Dupont, Yoram Moefana, François Cros ou encore Théo Attissogbe, huit nouveaux vont découvrir l’équipe de France. C’est le cas du jeune Benjamin Bertrand (22 ans). Le pilier du Stade Toulousain a été appelé pour la première fois, lui qui ne compte que 11 matchs de Top 14 dont dix comme remplaçant. Ses coéquipiers Guillaume Cramont et Kalvin Gourgues ainsi que Jimi Maximin (Pau), Esteban Capilla (Bayonne), Aaron Grandidier-Nkanang (Pau) et Fabien Brau-Boirie (Pau) ont également reçu leur première convocation.

Emerick Setiano fait lui son grand retour chez les Bleus après six ans d’absence. Le pilier (Aviron Bayonnais) n’a plus porté le maillot du XV de France depuis l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2019 contre le pays de Galles (19-20). S’il n’a pas encore joué cette saison, Maxime Lucu, victime d’une rupture du tendon du pouce droit cet été, est également présent, comme Nolann Le Garrec, Baptiste Jauneau, Pierre-Louis Barassi et Gaël Fickou.

Tous sont attendus à partir de dimanche à Marcoussis pour entamer la préparation des trois test-matchs au programme du XV de France, qui sera opposé à l’Afrique du Sud (8 novembre) puis les Fidji (15 novembre) et l’Australie (22 novembre) à chaque fois sur la pelouse du Stade de France.