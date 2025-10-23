Marathon : la détentrice du record du monde suspendue trois ans pour dopage

Détentrice du record du monde du marathon depuis un an, la Kényane Ruth Chepngetich a été suspendue trois ans pour dopage à la suite d’un contrôle positif à l’hydrochlorothiazide.

Elle ne pourra pas renouer avec la compétition avant avril 2028. Détentrice du record du monde du marathon (2h09’56’’), qu’elle a pulvérisé de près de deux minutes il y a un an à Chicago, Ruth Chepngetich a été suspendue trois ans pour dopage.

A la suite d’un contrôle effectué le 14 mars dernier, elle a été testée positive à l’hydrochlorothiazide. Ce diurétique interdit peut être utilisé pour masquer la présence dans l’urine d’autres substances prohibées.

Ses résultats également annulés

«L’AIU a suspendu Ruth Chepngetich pour trois ans à partir du 19 avril 2025 pour la présence et l’utilisation d’une substance interdite», a ainsi indiqué l’Unité d’intégrité de l’athlétisme, qui avait suspendu provisoirement la Kényane en juillet dernier. Et en plus de sa suspension, les résultats de Ruth Chepngetich ont été annulés depuis la date de son contrôle, même si elle n’a pas couru depuis.

Dans un premier temps, l’athlète de 31 ans a assuré ne pas être en mesure d’expliquer le test positif avant de changer «de version le 31 juillet en se souvenant soudainement être tombée malade deux jours avant son test positif». «Elle dit avoir alors pris les médicaments de sa femme de ménage sans vérifier s’ils contenaient une substance interdite», a précisé l’AIU.

Face à ses allégations, l’instance antidopage avait décidé de suspendre Ruth Chepngetich quatre ans, soit deux ans de plus que la sanction minimale prévue, en raison de cette «imprudence» jugée «difficilement crédible». Mais sa suspension a été réduite à trois ans, la Kényane avouant finalement sa faute.