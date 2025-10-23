NBA : l’entraîneur de Portland arrêté dans une affaire de pokers illégaux liés à la mafia, le FBI prend la parole

L’entraîneur des Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, ainsi que le joueur des Miami Heat, Terry Rozier, ont été arrêtés par le FBI dans le cadre d'affaires de poker illégal et de paris frauduleux. Selon le FBI la mafia serait également impliquée.

Une histoire qui secoue la NBA et les Etats-Unis tout entiers. Chauncey Billups, manager principal des Portland Trail Blazers, a été inculpé dans le cadre d’une enquête du FBI sur des affaires de poker et de paris illégaux.

L’arrestation est survenue peu après que son équipe a subi une défaite contre les Minnesota Timberwolves dans la nuit du 22 au 23 octobre. L’ancien joueur, âgé de 49 ans, a été appréhendé dans l’Oregon. Peu après, les stars de la NBA Terry Rozier (Miami Heat) et Damon Jones (ancien joueur et entraîneur adjoint) ont également été arrêtés.

Ce jeudi 23 octobre, le directeur du FBI a tenu une conférence de presse pour révéler que plusieurs enquêtes avaient été menées dans le cadre d’affaires distinctes mais liées. Ces investigations se sont étendues sur plusieurs années et se sont déroulées dans 11 États différents.

Les enquêtes portaient notamment sur des activités de jeux truquées, dans lesquelles les auteurs utilisaient des technologies sophistiquées, comme des lentilles de contact permettant de lire les cartes, manipuler les mélanges ou communiquer discrètement avec d’autres complices. Selon les autorités, les malfaiteurs attiraient leurs victimes en leur promettant de jouer aux côtés de personnalités influentes, notamment des athlètes.

Les accusations incluent fraude électronique et cryptographique, blanchiment d’argent, extorsion et vol.

La cosa nostra mise en cause

Selon le FBI, dans la première affaire, six accusés, dont Terry Rozier, auraient utilisé des informations privilégiées et, dans certains cas, des joueurs auraient modifié leurs performances afin de manipuler les résultats des paris.

La deuxième affaire met en cause 31 prévenus, dont Chauncey Billups, accusés d’avoir participé à un complot visant à organiser des parties de poker illégales truquées, avec la complicité de familles du crime organisé, notamment des familles mafieuses de la Cosa Nostra.

La NBA a annoncé que Chauncey Billups et Terry Rozier avaient été immédiatement suspendus de leurs équipes pour la durée de l’enquête. Le directeur du FBI, Kash Patel, a qualifié cette fraude «d’ahurissante», soulignant qu’elle portait sur des dizaines de millions de dollars et s’était étendue sur plusieurs années.