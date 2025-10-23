NBA : l’entraîneur de Portland arrêté par le FBI dans une affaire de pokers illégaux liés à la mafia

L’entraîneur de la franchise NBA des Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, a été arrêté par le FBI ce jeudi dans une affaire de pokers illégaux liés à la mafia, ont déclaré des sources policières à ABC News.

Une histoire qui risque de secouer la NBA. Chauncey Billups, manager principal des Portland Trail Blazers, a été inculpé dans le cadre d’une enquête du FBI sur de pokers illégaux liés à la mafia.

Alors qu’il venait de diriger la défaite de son équipe contre les Minnesota Timberwolves dans la nuit de mercredi à jeudi, l’ancien joueur (49 ans) a été arrêté dans l’Oregon.

Terry Rozier également arrêté

Dans le même temps, Terry Rozier (31 ans), joueur du Miami Heat a également été arrêté. Mais cela est moins surprenant puisque l’accusation avait déjà été mise au jour en début d’année. Selon la presse, il fait partie des six personnes inculpées pour avoir transformé le basket professionnel en une activité de jeux d'argent illégale en utilisant des informations privilégiées pour placer des paris illégaux.

L’arrière américain est actuellement blessé aux ischio-jambiers et a manqué le premier match de son équipe contre Orlando.

Une conférence de presse se tiendra à 16h (heure française), en présence de représentants du district Est de New York et du directeur du FBI, Kash Patel.