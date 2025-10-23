Tennis : pourquoi le Français Arthur Fils a-t-il déclaré forfait pour le Masters 1000 de Paris ?

Le Français Arthur Fils, qui a très peu joué lors de la 2e partie de saison, a renoncé à participer au Masters 1000 de Paris (27 octobre-2 novembre), mettant un terme à son année 2025.

Ça ne s’arrange pas pour lui. En proie à des problèmes physiques depuis plusieurs mois, Arthur Fils (21 ans) a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Paris, programmé la semaine prochaine à la Paris La Défense Arena (27 octobre-2 novembre). Et ce forfait met un terme à une saison 2025 compliquée pour le joueur français qui n’est pas inscrit aux derniers tournois de l’année à Metz et Athènes.

Deux matchs depuis Roland-Garros

Le numéro 30 mondial souffre toujours d’une fracture de fatigue au dos contractée lors de sa victoire en cinq sets au 2e tour de Roland-Garros contre l’Espagnol Jaume Munar. Alors qu’il s’était retiré avant sa rencontre face à Andrey Rublev, il est resté éloigné des courts pendant plusieurs semaines, renonçant à la saison sur gazon.

Il a finalement fait son retour à Toronto au début du mois d’août. Mais s’il s’est imposé face à Pablo Carreno-Busta lors de son entrée en lice, il s’est incliné au 3e tour contre Jiri Lehecka en trois sets. Et il n’est ensuite plus réapparu en raison de ses soucis au dos. Une situation frustrante pour Arthur Fils qui avait atteint le top 15, grimpant au 14e rang mondial en avril.

Arthur Fils va profiter des prochaines semaines pour continuer de se soigner dans l’espoir de revenir la saison prochaine en pleine possession de ses moyens.