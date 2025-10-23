Tennis : voici où sera organisé le dixième Masters 1000 du calendrier à partir de 2028

Ce jeudi 23 octobre, un dixième tournoi de tennis du Masters 1000 a été validé par l’ATP et il aura lieu à partir de 2028.

C’est désormais officiel. Un dixième tournoi Masters 1000 verra le jour «dès 2028» en Arabie saoudite, ont annoncé jeudi l'ATP et Surj Sports Investment, la société chargée des investissements sportifs du riche fonds public saoudien (PIF).

Disputé sur dur, le tournoi sera programmé «en début de saison» dans une ville qui reste à définir et durera «une semaine», a précisé le président de l'ATP Andrea Gaudenzi lors d'un point presse à Paris. Alors que les tournois ATP de Doha et Dubaï ont lieu en février, le nouveau tournoi de tennis, qui ne sera pas obligatoire contrairement à la plupart des Masters 1000, pourrait être organisé à des dates proches.

«C’est un moment de fierté pour nous et l'aboutissement d'un parcours qui aura duré des années. L'Arabie saoudite a montré un engagement sincère envers le tennis. Au niveau professionnel, mais aussi en développant ce sport à tous les niveaux, a expliqué Andrea Gaudenzi. L'ambition du PIF (Fonds souverain de l'Arabie saoudite qui vise à diversifier l'économie saoudienne au-delà du pétrole et dont le SURJ est une filiale) pour ce sport est claire, et nous pensons que les fans et les joueurs seront émerveillés par ce qui les attend. Le renforcement de nos événements haut de gamme est à l'origine d'une croissance et d'une transformation record de l'ensemble du circuit, et nous sommes reconnaissants à nos partenaires du PIF et du SURJ de nous aider à réaliser cette croissance et de partager cette vision.»

Créée en 1990, la catégorie Masters 1000 regroupe les neuf, et bientôt dix donc, tournois les plus importants du circuit ATP après les quatre du Grand Chelem, à savoir Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rome, l'Open du Canada, Cincinnati, Shanghai et Paris. La plupart d'entre eux se jouent désormais sur douze jours plutôt qu'une semaine.