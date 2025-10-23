Tour de France 2026 : pourquoi y a-t-il deux arrivées à l’Alpe d’Huez en deux jours ?

La 113e édition du Tour de France, qui s’élancera le 4 juillet depuis Barcelone, escaladera à deux reprises l’Alpe d’Huez juste avant l’arrivée sur les Champs-Élysées.

De retour après une absence longue de quatre ans. Alors que le Tour de France n’y est plus passé depuis 2022, l’Alpe d’Huez est au programme de la 113e édition, qui s’élancera le 4 juillet prochain de Barcelone (Espagne).

Et pour son retour, les coureurs auront le droit à une double dose avec deux ascensions en deux jours. Cette montée mythique de la Grande Boucle clôturera la 19e (24 juillet) puis la 20e étape (25 juillet) et pourrait servir de juge de paix dans la course au maillot jaune juste avant l’arrivée sur les Champs-Élysées (26 juillet).

🔎 Etape 20 / Stage 20 #TDF2026



⛰ Col de la Croix de Fer 📈 24 km, 5,2%

⛰ Col du Télégraphe 📈 11,9 km, 7,1%

⛰ Col du Galibier 📈 17,7 km, 6,9%

⛰ Col de Sarenne 📈 12,8 km, 7,3%



🤩 The ideal terrain for the final battle!



🤩 Le terrain idéal pour la bataille finale ! pic.twitter.com/EUCNiBFoIt — Tour de France™ (@LeTour) October 23, 2025

Ce double passage dans la station alpine est une volonté des organisateurs. «Ça faisait longtemps qu’on l’avait en tête. Depuis 2013, lorsque nous avons fait dans la même journée la double ascension de l’Alpe d’Huez, j’avais très envie qu’on arrive au col de Sarenne. Mais on se disait qu’on ne pouvait pas aller à l’Alpe d’Huez sans passer par les 21 virages. Les gens ne comprendraient pas. Donc, il fallait le faire deux fois. Et on s’est dit que c’était la bonne année, quarante ans après la victoire de Bernard Hinault main dans la main avec Greg LeMond», a expliqué le directeur Christian Prudhomme.

L’Alpe d’Huez sera escaladé une première fois avec l’ascension classique des 21 lacets, après un départ de Gap, avant de passer, le lendemain, par le col la Sarenne. Et cette étape, longue de 171 kilomètres, promet d’être redoutable avec 5.600 mètres de dénivelé positif, mais aussi le col de la Croix de Fer (24 km à 5,2%), le col du Télégraphe (11,9 km à 7,1%) et le col du Galibier (11,7 km à 6,9%) avant le col de Sarenne (12,8 km à 7,3%). De quoi promettre du beau spectacle et surtout maintenir le suspense.

«Même avec une avance confortable, il ne faudra pas avoir un coup de moins bien entre le vendredi et le samedi», a indiqué Christian Prudhomme. «On sait bien que Tadej Pogacar a très largement dominé la dernière édition. N’empêche que l’année prochaine, à quarante-huit heures de l’arrivée finale, je ne pense pas qu’on pourra dire que ce sera fait, quels que soient les écarts», a-t-il ajouté. Le moindre relâchement ou défaillance pourrait donc coûter cher.