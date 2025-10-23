Toute l’actu en direct 24h/24
UFC 321 : le face-à-face entre Ciryl Gane et Tom Aspinall avant leur combat de samedi (vidéo)

Les deux adversaires ne se sont jamais affrontés auparavant. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ciryl Gane et Tom Aspinall, qui s’affrontent samedi à l’UFC 321, ont réalisé un face-à-face devant la presse ce jeudi à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi.

La tension est montée d’un cran. Le combattant français de MMA Ciryl Gane et son adversaire anglais Tom Aspinall ont effectué le premier face-à-face de la fight week à deux jours de leur affrontement à l'UFC 321, ce jeudi, à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi.

Après avoir répondu aux questions des médias présents, le champion en titre, qui portait sa ceinture sur l’épaule, et le natif de La-Roche-sur-Yon, habillé en tenue traditionnelle émiratie pour l’occasion, se sont faits face avec Dana White, le patron de l’UFC au centre.

Sur le même sujet UFC : combien Ciryl Gane et Tom Aspinall pourraient-ils gagner avec le combat de ce samedi ? Lire

Le combat devrait avoir lieu aux alentours de 22h heure française ce samedi soir.

