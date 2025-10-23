UFC 321 : le face-à-face entre Ciryl Gane et Tom Aspinall avant leur combat de samedi (vidéo)

Ciryl Gane et Tom Aspinall, qui s’affrontent samedi à l’UFC 321, ont réalisé un face-à-face devant la presse ce jeudi à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi.

La tension est montée d’un cran. Le combattant français de MMA Ciryl Gane et son adversaire anglais Tom Aspinall ont effectué le premier face-à-face de la fight week à deux jours de leur affrontement à l'UFC 321, ce jeudi, à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi.

Après avoir répondu aux questions des médias présents, le champion en titre, qui portait sa ceinture sur l’épaule, et le natif de La-Roche-sur-Yon, habillé en tenue traditionnelle émiratie pour l’occasion, se sont faits face avec Dana White, le patron de l’UFC au centre.

Le combat devrait avoir lieu aux alentours de 22h heure française ce samedi soir.