Biathlon : après avoir reconnu les faits, Julia Simon condamnée à 3 mois de prison avec sursis pour vol et fraude à la carte bancaire

La championne de biathlon, Julia Simon a été reconnue coupable de vol et de fraude à la carte bancaire ce 24 octobre par le tribunal correctionnel d'Albertville, qui l'a condamnée à une peine de trois mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende. Elle avait reconnu la totalité des faits plus tôt dans la journée.

Précédemment, le parquet avait requis une peine de deux mois de prison avec sursis ainsi qu’une amende de 20 000 euros à l’encontre de Julia Simon. Dans son réquisitoire, le procureur avait, en effet, souligné que, malgré le casier judiciaire vierge de la sportive, il estimait «nécessaire de prévenir toute récidive». Il a également jugé que le montant de l’amende était «proportionné aux revenus» de la biathlète.

À la barre, Julia Simon a reconnu la «totalité» des faits qui lui sont reprochés, tout en admettant être incapable de les expliquer. «Je n’arrive pas à conscientiser», a déclaré la biathlète, précisant qu’elle travaille aujourd’hui avec un psychologue pour «comprendre tout cela». «Ce genre de comportement me paraît dérisoire et ridicule », a-t-elle ajouté, écartant toute motivation financière.

Émue, la championne a présenté ses excuses aux victimes, sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet et une soignante de l’équipe de France de biathlon. Elle a par ailleurs indiqué avoir eu «peur» pour sa carrière et avoir «tenté de (se) protéger» en niant les faits pendant longtemps.

Un préjudice de plus de 2.000 euros

Âgée de 29 ans, Julia Simon était accusée d’avoir, à plusieurs reprises depuis 2021 et sans autorisation, utilisé la carte bancaire de sa coéquipière en équipe de France Justine Braisaz-Bouchet, ainsi que celle de la kinésithérapeute de l’équipe.

La biathlète avait eu accès à ces cartes après avoir partagé des chambres avec les deux femmes lors de stages sportifs.

Selon l’enquête, le montant total des achats frauduleux s’élève à environ 2.400 euros. Julia Simon aurait également soustrait de petites sommes en espèces, comprises entre 20 et 50 euros, de manière régulière.