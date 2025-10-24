Ligue des nations : les Bleues s'inclinent face Allemagne lors de la demi-finale aller (1-0)

L’équipe de France s’est inclinée ce vendredi à Düsseldorf face à l’Allemagne en demi-finale aller de la Ligue des nations. Les Bleues devront faire davantage mardi lors du match retour pour tenter d'atteindre la finale.

Mardi prochain, devant 20.000 spectateurs du stade d’Ornano à Caen, l’équipe de France devra livrer une meilleure prestation que celle de ce vendredi pour espérer atteindre la finale de la Ligue des nations. Face à l’Allemagne, l’équipe de France s’est inclinée sur la plus petite des marges (1-0).

Privée de la capitaine Griedge Mbock et de Sakina Karchaoui, les Tricolores sont restées sans solution pendant une grande partie du match. Malmenées pendant le premier quart d’heure, elles peuvent remercier leur gardienne Pauline Peyraud-Magnin, auteure de parades décisives. C’est en grande partie grâce à elle que les Bleues n’ont pas sombré davantage, car le beau jeu proposé pendant la phase de groupes de l’Euro a semblé bien loin.

Après ce premier quart d’heure compliqué, les joueuses de Laurent Bonadei, emmenées par la capitaine du soir Grace Geyoro, ont moins subi, mais sans réussir grand-chose offensivement, à part quand le jeu penchait à droite avec Delphine Cascarino (13e, 21e). Mais l’attaquante de San Diego n’a pas été assez servie par ses coéquipières et ne s’est pas assez montrée, loin de sa prestation contre les Pays-Bas à l’Euro, en phase de groupes en Suisse, où elle avait débloqué la situation.

Punies par une frappe de Klara Bühl

Sans imagination pour faire basculer la rencontre, les Françaises ont été punies sur une frappe puissante de 20 mètres de Klara Bühl, qui avait déjà fait des dégâts plus tôt dans la défense. Jusque-là impeccable dans ses buts, la gardienne française Pauline Peyraud-Magnin n’a pas eu la main assez ferme (79e), mais a tout de même sauvé les Bleues du 2-0 en sortant parfaitement dans les pieds de Jule Brand (84e).

Cette défaite ravive les mauvais souvenirs du quart de finale de l’Euro où les Bleues avaient été éliminées par cette même équipe d’Allemagne. Un mauvais souvenir que les joueuses de l’équipe de France pourront effacer si elles réussissent à renverser la situation mardi à Caen, lors du match retour.