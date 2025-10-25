MMA : Ciryl Gane peut devenir le premier champion français de l'histoire de l'UFC ce samedi soir

Le main event de l'UFC 321 opposera le Français Ciryl Gane au détenteur de la ceinture des poids lourds, Tom Aspinall, ce samedi soir à Abu Dhabi. En cas de victoire, le «Bon Gamin» entrerait dans l'histoire en devenant le premier champion français au sein de l'organisation.

Un exploit pour entrer dans l'histoire. Ciryl Gane va entrer dans l'octogone avec un seul but en tête : décrocher cette fameuse ceinture UFC des poids lourds qui lui échappe depuis quelques années. Après deux premières chances ratées face au monstre de puissance Francis Ngannou et à la légende Jon Jones, le «Bon Gamin» s'est vu octroyer une nouvelle chance d'accéder au Graal. Cette fois, il affrontera Tom Aspinall, champion en titre depuis la retraite de Jon Jones.

En cas de victoire, Ciryl Gane entrerait dans l'histoire du sport en devenant le premier combattant français champion à l'UFC. Aujourd'hui âgé de 35 ans, il avait remporté la ceinture intérimaire des poids lourds en 2021 après une victoire impressionnante face à Derrick Lewis mais il n'avait pas pu confirmer face à Francis Ngannou. Ce samedi soir, Ciryl Gane aura donc droit à un troisième combat pour le titre face à Tom Aspinall. La soirée de l’UFC 321 a lieu à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi aux Emirats arabes unis et le combat principal entre le Français et le Britannique devrait avoir lieu vers 22h.

trois mois de préparation intensive

Pour se donner toutes les chances de l'emporter, «Bon Gamin» a fait les choses en grand en mettant en place le camp d'entraînement le plus sérieux de sa carrière.

«C'est le meilleur camp d'entraînement de toute ma carrière, sans aucun doute. Parce qu'il y avait une structuration supplémentaire autour de moi avec une équipe ultra-compétente. On a poussé tous les curseurs. Je n'ai pas pris de vacances, on ne m'a pas vu à la Formule 1, on ne m'a pas vu à la Ligue des champions, on ne m'a vu nulle part. Je n'ai pas vu ma famille depuis trois mois et je sais que je ne vais pas la voir jusqu'à la fin du combat. J'étais dans mon entraînement, dans ma bulle. On s'est vraiment donné les chances», a-t-il déclaré au micro de L'Équipe.

Malgré ce sérieux et sa détermination affichée, Ciryl Gane entrera dans l'octogone en tant qu'outsider ce samedi soir à en croire les cotes des bookmakers.